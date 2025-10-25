В Коми объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в городе Ухте в Республике Коми. В 200-километровой зоне вокруг города ввели режим «Ковер», сообщают власти региона.
«На территории Республики Коми введен режим «Беспилотная опасность». Объявлен режим «Ковер» в городе Ухта и 200-километровой зоне вокруг него», — говорится в сообщении канала правительства региона.
В 12:26 в Ухте ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация объяснила, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Приблизительно через час ограничения сняли.
