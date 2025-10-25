 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Коми объявили опасность атаки беспилотников

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Опасность атаки беспилотников объявили в городе Ухте в Республике Коми. В 200-километровой зоне вокруг города ввели режим «Ковер», сообщают власти региона.

«На территории Республики Коми введен режим «Беспилотная опасность». Объявлен режим «Ковер» в городе Ухта и 200-километровой зоне вокруг него», — говорится в сообщении канала правительства региона.

В 12:26 в Ухте ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация объяснила, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Приблизительно через час ограничения сняли.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

