Общество⁠,
0

Продюсер Дзюник опроверг избиение и рассказал об угрозах

Леонид Дзюник
Леонид Дзюник (Фото: dzyunik / VK)

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с РБК опроверг информацию о госпитализации после избиения. Как он заявил, ему провели плановую операцию, сейчас он восстанавливается.

«Никто меня не избивал, я сейчас в больнице, у меня плановая операция», — сказал Дзюник.

При этом продюсер сообщил, что после недавнего участия в телевизионной передаче о певице Алле Пугачевой ему стали поступать угрозы от неизвестных людей.

Об избиении Дзюника ранее сообщал телеграм-канал «112». По его данным, на продюсера напали на улице, после чего тот был госпитализирован.

66-летний Дзюник известен тем, что был концертным директором у музыкальных коллективов «t.A.T.u.» и «Smash!», а также певца Алексея Воробьева. Также он был генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн» и работал в Universal Music Russia. Кроме того, он исполнил постоянную роль продюсера Леонида Аркадьевича в сериале «Клуб» (2006—2009), а также появился в сериалах «Кухня» и «Проклятие спящих».

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Яна Баширова Яна Баширова
продюсер угрозы Алла Пугачева
