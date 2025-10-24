Продюсер Дзюник опроверг избиение и рассказал об угрозах
Продюсер Леонид Дзюник в беседе с РБК опроверг информацию о госпитализации после избиения. Как он заявил, ему провели плановую операцию, сейчас он восстанавливается.
«Никто меня не избивал, я сейчас в больнице, у меня плановая операция», — сказал Дзюник.
При этом продюсер сообщил, что после недавнего участия в телевизионной передаче о певице Алле Пугачевой ему стали поступать угрозы от неизвестных людей.
Об избиении Дзюника ранее сообщал телеграм-канал «112». По его данным, на продюсера напали на улице, после чего тот был госпитализирован.
66-летний Дзюник известен тем, что был концертным директором у музыкальных коллективов «t.A.T.u.» и «Smash!», а также певца Алексея Воробьева. Также он был генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн» и работал в Universal Music Russia. Кроме того, он исполнил постоянную роль продюсера Леонида Аркадьевича в сериале «Клуб» (2006—2009), а также появился в сериалах «Кухня» и «Проклятие спящих».
