Власти Москвы рассказали о планах послать школьников в Африку

В столице завершился первый этап отбора школьников и учащихся колледжей, желающих принять участие в детской экспедиции в Африку. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В первичном отборе приняли участие более 10 тыс. подростков. «Ребята написали диктант, в котором проверили свои знания по истории, физике, географии и геологии», — рассказали в департаменте. Победителям этапа предстоит пройти еще несколько испытаний: «Ребята защитят свои проекты на форуме научного волонтерства и отправятся на учебно-тренировочные сборы». Планируется, что в экспедицию отправятся около десятка школьников.

Экспедицию возглавит писатель и путешественник Матвей Шпаро. Подростки посетят Танзанию: «В рамках поездки юные москвичи увидят вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающий черную лаву, а также один из самых высоких вулканов континента — Меру. Кроме того, в программу войдет посещение озера Натрон, известного розовым цветом воды и экстремально щелочной средой, которая смертельно опасна для большинства животных», — говорится в сообщении.

Ожидается, что школьники и студенты соберут пробы лавы, почвы и воды. А в дальнейшем их изучат специалисты Государственного геологического музея имени Вернадского и Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук, подытожили в департаменте образования.