 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Минтрансе рассказали о планах реконструкции Канала имени Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Вид на шлюз №&nbsp;7 Канала имени Москвы в Тушино
Вид на шлюз № 7 Канала имени Москвы в Тушино (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Власти приступят к обновлению инфраструктуры столичного участка Канала имени Москвы в 2026 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта России.

В частности будет реконструирован километровый участок между шлюзами № 7 и 8 в Тушино. Здесь планируется провести реконструкцию русла канала, подходов, палы и дамб, благоустроить прилегающую территорию. Это повысит надежность и безопасность судоходства, уверены в Минтрансе.

Обследование действующих конструкций участка уже завершено, сейчас продолжается разработка основных технических решений, рассказали в ведомстве. Работы в русле канала будут вестись в межнавигационный период и на судоходстве не отразятся, подытожили в Минтрансе.

Канал имени Москвы был проложен в 1930-е годы из-за того, что столичные водоемы и водопроводная инфраструктура прекратили удовлетворять потребности горожан в чистой воде. Решено было использовать ресурсы Волги, протекающей в 120 км к северу от города. Канал возводили силами сотен тысяч заключенных из специально созданного Дмитровского исправительно-трудового лагеря, многие из них в ходе работ скончались или были застрелены во время рабочих смен.

Длина канала составляет 128 км. Его особенностью является то, что из-за разницы высот вода из Волги поступает в канал не самостоятельно, а при помощи насосов; чуть более половины трассы канала (74 км) приходится на участок, где вода поднимается в общей сложности на 38 м.

Кроме доставки воды в Москву, канал служит источником энергии для восьми ГЭС, а также позволяет кратчайшим маршрутом доставлять грузы и пассажиров между Москвой и верхней Волгой. Вместе с Беломорканалом и Волго-Донским каналами канал имени Москвы обеспечивает столицу водными маршрутами к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям, благодаря чему ее называют «портом пяти морей».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Канал имени Москвы транспорт речной транспорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Эти 6 методов помогут руководителю самостоятельно оценить кандидатов Образование, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Власти Москвы рассказали о планах послать школьников в Африку Город, 18:09
Лукашенко «стало плохо вообще» от отчетов витебских чиновников Политика, 18:07
ПСБ получил награду за лучшую работу инвестиционных консультантов Пресс-релиз, 18:06
ЦБ установил курс доллара на выходные и 27 октября ниже ₽81 Инвестиции, 18:04
МВД не выявило нарушения закона в высказываниях Клаудиньо Спорт, 18:03
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Минтрансе рассказали о планах реконструкции Канала имени Москвы Город, 18:03
Помилование Чанпэна Чжао и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:59
Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине Политика, 17:59
В Якутии депутат спросил о штрафе за совет жене не рожать шестого Общество, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Набиуллина назвала срок окончания перегрева экономики России Экономика, 17:52
В Госдуме подготовили два законопроекта для борьбы с незаконным майнингом Крипто, 17:51