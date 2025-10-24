В Минтрансе рассказали о планах реконструкции Канала имени Москвы

Вид на шлюз № 7 Канала имени Москвы в Тушино (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Власти приступят к обновлению инфраструктуры столичного участка Канала имени Москвы в 2026 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта России.

В частности будет реконструирован километровый участок между шлюзами № 7 и 8 в Тушино. Здесь планируется провести реконструкцию русла канала, подходов, палы и дамб, благоустроить прилегающую территорию. Это повысит надежность и безопасность судоходства, уверены в Минтрансе.

Обследование действующих конструкций участка уже завершено, сейчас продолжается разработка основных технических решений, рассказали в ведомстве. Работы в русле канала будут вестись в межнавигационный период и на судоходстве не отразятся, подытожили в Минтрансе.

Канал имени Москвы был проложен в 1930-е годы из-за того, что столичные водоемы и водопроводная инфраструктура прекратили удовлетворять потребности горожан в чистой воде. Решено было использовать ресурсы Волги, протекающей в 120 км к северу от города. Канал возводили силами сотен тысяч заключенных из специально созданного Дмитровского исправительно-трудового лагеря, многие из них в ходе работ скончались или были застрелены во время рабочих смен.

Длина канала составляет 128 км. Его особенностью является то, что из-за разницы высот вода из Волги поступает в канал не самостоятельно, а при помощи насосов; чуть более половины трассы канала (74 км) приходится на участок, где вода поднимается в общей сложности на 38 м.

Кроме доставки воды в Москву, канал служит источником энергии для восьми ГЭС, а также позволяет кратчайшим маршрутом доставлять грузы и пассажиров между Москвой и верхней Волгой. Вместе с Беломорканалом и Волго-Донским каналами канал имени Москвы обеспечивает столицу водными маршрутами к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям, благодаря чему ее называют «портом пяти морей».