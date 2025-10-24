 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Москве открылся пятый центр диагностики заболеваний ЖКТ

Ракова: пятый эндоскопический центр Москвы открылся на базе ГКБ им. Юдина
В Москве на базе одного из корпусов больницы имени С.С. Юдина начал работу пятый городской эндоскопический центр для диагностики заболеваний ЖКТ. Центр способен проводить до 160 исследований в день, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за четыре года работы эндоцентров в них выполнено свыше 700 тыс. исследований, онкологию выявили у 8 тыс. пациентов, из них 67% — на ранней стадии и 12% — на нулевой. Выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии в столице выросло почти в шесть раз. Расширение сети эндоскопических центров и модернизация поликлиник позволили перейти к проактивной диагностике. Так, в столице почти полгода действует проект профилактики рака органов ЖКТ. Жителям, которые несколько лет не проходили исследования, предложили гастро- и колоноскопию в удобное время в поликлиниках и эндоцентрах — всего направления доступны более чем 3,5 млн человек. Также Анастасия Ракова сообщила, что за время работы профилактического проекта 90 тыс. москвичей прошли скрининговые исследования, у значительной части из них были выявлены определенные заболевания.

«Есть направления медицины, где профилактика дает очень значимый эффект, например, онкология ЖКТ — коварное заболевание, которое долгие годы может никак себя не проявлять, — продолжила заммэра. — Но если вовремя проходить необходимые исследования, делать это регулярно, то заболевание можно предотвращать, а на ранних стадиях успешно лечить».

В новом центре при ГКБ имени С.С. Юдина доступны гастро- и колоноскопия с увеличительной эндоскопией и виртуальной хромоскопией для точной дифференциации новообразований. Процедуры проводятся под местной анестезией или мягкой седацией, весь процесс занимает от получаса до двух часов с учетом времени на восстановление.

После исследований пациенты направляются в палату пробуждения. В эндоцентре организована комфортная вестибюльная зона и восемь универсальных процедурных, для врачей установлены восемь видеоэндоскопических систем и более 50 единиц медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, что позволяет выполнять биопсию и детальную визуализацию слизистой.

