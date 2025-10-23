От беглецов из СИЗО на Урале потребовали возместить расходы на поимку

Нижнесергинский районный суд Свердловской области принял к производству иски о возмещении материального ущерба к Александру Черепанову и Ивану Корюкову, совершившим побег из следственного изолятора № 1 Екатеринбурга в сентябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижнесергинского районного суда.

С исками в суд обратились Следственный изолятор № 4 и колония-поселение № 45 ГУФСИН России по Свердловской области. Учреждения требуют взыскать с них общую сумму более 190 тыс. руб. за затраты, связанные с «пресечением побега».

Так, СИЗО-4 просит взыскать 56 650 руб. с обоих осужденных и дополнительно 10 733 руб. с Корюкова. Колония-поселение № 45 требует обоих возместить 107 070 руб., еще один иск о выплате 16 294 руб. адресован Корюкову.

Суммы для обоих запросили взыскать за период их поисков: с 1 по 8 сентября для Черепанова и Корюкова, а также с 9 по 15 сентября отдельно для Корюкова, которого поймали позже.

В октябре 2024 года суд признал Корюкова и Черепанова виновными по статьям о приготовлении, а также покушении на преступление и о террористическом акте — ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса соответственно. Оба находились под стражей с мая 2023 года после задержания при попытке поджога военкоматов. Тогда у подозреваемых обнаружили канистру с бензином.

Оба сбежали из СИЗО в начале сентября. Они вскрыли камеру, где ждали этапирования, после чего вылезли на крышу, перебрались на здание Екатеринбургской епархии и выбрались в город через соседнее кладбище.