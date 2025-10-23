Матричные РНК-вакцины от COVID продлили жизнь тяжелых раковых больных

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Матричные РНК-вакцины против коронавируса продлили жизнь пациентам, больным раком в самой тяжелой, четвертой стадии, сообщает The Washington Post. К такому выводу пришли исследователи Онкологического центра имени М. Д. Андерсона Техасского университета и Университета Флориды.

«Эти данные невероятно интересны, но они должны быть подтверждены в ходе третьего этапа клинических испытаний», — заявил один из авторов исследования Адам Гриппин.

Ученые изучили историю болезни более 1 тыс. пациентов, получавших иммунотерапию от немелкоклеточного рака легких и меланомы 4 стадии. Среди них исследователи сравнили показатели тех, кто привился от COVID-19, и тех, кто этого не сделал.

Согласно полученным результатам, продолжительность жизни пациентов с раком легких, получивших дозу вакцины в течение 100 дней после начала терапии, составила в среднем 37,3 месяца. У невакцинированных онкобольных этот показатель составил 20,6 месяцев.

Пациенты с меланомой также показали более высокую медиану выживаемости после вакцинации.