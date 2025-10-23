 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Житель Липецка проиграл спор с магазином из-за ₽15 и отдал ₽40 тыс.

Житель Липецка проиграл спор с магазином из-за 15 руб. и потерял 40 тыс. руб.
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Житель Липецка подал в суд на магазин из-за разницы цены в чеке и на ценнике 15 руб. и проиграл дело. Мужчина потребовал от магазина выплатить 40 тыс. руб. за услуги юридического представителя. Суд отказал ему в этом требовании, из-за чего мужчине пришлось самому оплачивать услуги. Об этом сообщает пресс-служба судов Липецкой области.

В феврале 2025 года мужчина пришел в магазин и взял там напиток. При оплате покупки он обнаружил, что итоговая сумма не совпадает с той, что указана на ценнике и разница составляет 15 руб. Он потребовал пробить товар по ценнику, который был в торговом зале.

Администратор магазина сказала ему, что скидка, из-за которой возникла разница в цене, предоставляется владельцам карты клиента. Мужчине предложили воспользоваться ей либо получить скидку благодаря карте, которая была в магазине. Покупатель от предложения отказался. Ему предложили вернуть 15 руб. наличными и даже отдать напиток бесплатно.

Однако мужчина воспринял это как оскорбление, купил товар без скидки и обратился в суд. Он потребовал вернуть ему 15 руб. и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб., а также оплатить услуги юриста за 40 тыс. руб.

Представитель магазина рассказал, что мужчине принесли извинения, а также предложили все возможные варианты решения ситуации, поскольку пробить товар со скидкой без карты невозможно. Мировой судья рассмотрел дело и отказал мужчине в его требованиях. Ему пришлось самостоятельно оплатить услуги своего представителя.

Суд пришел к выводу, что «истец был уведомлен о стоимости товара со скидкой по карте и без нее еще до момента оплаты», а «купив товар, мужчина заключил договор купли-продажи в розницу». «Кроме того, с досудебной претензией истец к ответчику не обращался, тем самым лишив ответчика возможности урегулировать спор в досудебном порядке», — говорится в сообщении судов.

