В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Белгородской области пресекли деятельность группы, занимавшейся продажей фиктивных медицинских заключений призывникам. В операции принимали участие сотрудники УФСБ совместно с военным следственным отделом СК и коллегами из Московского военного округа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСБ по Белгородской области.

По данным следствия, в схему входили сотрудники военкомата по Алексеевскому округу и Красненскому району, а также должностные лица медицинских учреждений. Участники группы получали взятки от более чем 15 призывников за поддельные справки о состоянии здоровья, с помощью которых можно избежать службы в армии.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК (получение взятки). Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы.

В феврале 2025 года по аналогичному делу Дзержинский суд Петербурга арестовал сотрудника военкомата Красносельского района Ярослава Паламарчука. По данным следствия, он за деньги помогал направлять контрактников на должности, не предполагающие участия в боях. Сам обвиняемый вину не признал.