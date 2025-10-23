 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Белгородской области пресекли деятельность группы, занимавшейся продажей фиктивных медицинских заключений призывникам. В операции принимали участие сотрудники УФСБ совместно с военным следственным отделом СК и коллегами из Московского военного округа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСБ по Белгородской области.

По данным следствия, в схему входили сотрудники военкомата по Алексеевскому округу и Красненскому району, а также должностные лица медицинских учреждений. Участники группы получали взятки от более чем 15 призывников за поддельные справки о состоянии здоровья, с помощью которых можно избежать службы в армии.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК (получение взятки). Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы.

В феврале 2025 года по аналогичному делу Дзержинский суд Петербурга арестовал сотрудника военкомата Красносельского района Ярослава Паламарчука. По данным следствия, он за деньги помогал направлять контрактников на должности, не предполагающие участия в боях. Сам обвиняемый вину не признал.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Елена Степанова
взятка задержание Белгородская область
Материалы по теме
Экс-губернатор Курской области признался во взятках на восстановлении ДНР
Политика
По делу о взятках суд лишил званий трех генералов полиции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
«Рег.решения» и Дима Бескромный представили сервисы для цифровизации МСП Отрасли, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Названы средние цены на популярные машины с пробегом в России Авто, 16:16
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки Общество, 16:12
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет Общество, 16:11
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины Политика, 16:10
Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России Общество, 16:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Попустительство опасно: как управлять токсичным топ-перформером Образование, 16:02
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США Политика, 16:00
Каковы факторы роста крипторынка. Главное из отчета a16z Крипто, 15:54
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов Технологии и медиа, 15:54
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей Политика, 15:54
Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок Политика, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47