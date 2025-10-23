Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов

Фото: Shutterstock

Власти ФРГ провели экстренное совещание с производителями из-за усугубляющегося дефицита чипов. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Государственный секретарь по промышленным вопросам Фрэнк Ветцель провел видеоконференцию с представителями ведущих компаний автомобильной и электротехнической отраслей. В министерстве экономики отметили, что серьезно относятся к проблемам компаний.

Совещание прошло после приостановки поставок чипов от голландской компании Nexperia. В связи с этим немецкие автопроизводители опасаются приостановки производства. Через 10–20 дней дефицит затронет всю цепочку поставок и может продлиться месяцами, что станет катастрофой для отрасли, сообщили Bild источники в компаниях.

Китайские полупроводники Nexperia используются: 95% в машиностроении, 86% в медицинских технологиях и 49% в автомобильной промышленности.

Правительство Нидерландов 13 октября взяло под контроль производство полупроводников Nexperia, принадлежащей Китаю. Власти заявили о «серьезных недостатках в управлении» компанией, представляющих угрозу для Нидерландов и Европы. Власти назвали это «исключительным» случаем.