Дело инстаблогеров⁠,
Бизнес-коуча Сидоропуло отправили за решетку на 6 лет за мошенничество

Сюжет
Дело инстаблогеров

Бизнес-коуча Сидоропуло отправили за решетку на 6 лет за мошенничество
Савеловский суд Москвы приговорил инстаблогера Андрея Сидоропуло, известного под псевдонимом Andrey SD, к шести годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве с продажей образовательных курсов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Сидоропуло признали виновным по двумя статьям Уголовного кодекса:

  • ч 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере);
  • п. «б» ч. 4 ст. 174.1 — легализация денежных средств, полученных преступным путем.

Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве бизнес-коучу Сидоропуло
Общество

Согласно судебным материалам, фигуранту вменялись 40 эпизодов мошенничества. Столько человек, как установило следствие, приобрели платный курс «Авторское обучение Арбитражу трафика от Андрея Сидоропуло», потратив на него суммарно более 8,3 млн руб.

Купившим курс блогер обещал финансовое преуспевание, однако этого не произошло. Чтобы легализовать полученный преступным путем доход, Сидоропуло приобрел автомобиль Lamborghini за 22 млн руб., который оформил на пожилую родственницу.

С января 2023 года бизнес-коуч находился в федеральном розыске и был задержан в августе 2024 года. В сентябре 2025 года столичная прокуратура утвердила обвинение.

Фигурант полностью признал вину, возместил ущерб и заключил со следствием досудебное соглашение, в связи с чем суд рассматривал его дело в особом порядке.

Денис Малышев
