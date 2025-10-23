 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Шторм «Бенджамин» остановил движение поездов в восьми регионах Франции

Шторм «Бенджамин» остановил движение поездов в восьми регионах Франции
Video

Шторм «Бенджамин» вызвал сбои в движении поездов в восьми регионах Франции, сообщает французский телеканал BFMTV.

Перебои зафиксировали в западных, северных и центральных областях страны. Французский оператор железнодорожных перевозок SNCF призывает пассажиров проверять статус поездов в мобильном приложении.

По данным телеканала, движение поездов остановилось в Нормандии и на нескольких направлениях в Бретани, Новой Аквитании и регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Два человека погибли в результате сильного шторма во Франции
Life
Сильный дождь&nbsp;во время шторма в Париже, Франция. 25 июня 2025 года

Отдельные отправления отменили в О-де-Франс и Бургундия — Франш-Конте. Кроме того, перебои наблюдаются в регионах Овернь — Рона — Альпы и Центр — Долина Луары.

«Метео-Франс» сообщила о порывах ветра до 100–130 км/ч, местами до 160 км/час. В 19 департаментах объявили оранжевый уровень погодной опасности. Шторм также вызвал перебои в электроснабжении.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
шторм Франция поезда
Материалы по теме
Как шторм на Алтае устроил бурелом на дороге. Видео
Общество
Два человека погибли на Кубе в результате урагана «Имельда»
Общество
Ураган «Умберто» в Атлантике усилился до четвертой категории
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого Спорт, 13:15
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком Политика, 13:13
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России Политика, 13:11
После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода Общество, 13:10
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда Политика, 13:06
Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя Бизнес, 13:01
Как программирование районов стало ключом к прибыли и качеству жизни РБК Компании, 13:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации Общество, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти Политика, 12:50
Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5% Город, 12:48
Что ждет нарушителей ПДД с иностранными номерами. Ответ МВД Авто, 12:36
Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества Политика, 12:34
Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка Спорт, 12:34