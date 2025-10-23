Шторм «Бенджамин» остановил движение поездов в восьми регионах Франции

Video

Шторм «Бенджамин» вызвал сбои в движении поездов в восьми регионах Франции, сообщает французский телеканал BFMTV.

Перебои зафиксировали в западных, северных и центральных областях страны. Французский оператор железнодорожных перевозок SNCF призывает пассажиров проверять статус поездов в мобильном приложении.

По данным телеканала, движение поездов остановилось в Нормандии и на нескольких направлениях в Бретани, Новой Аквитании и регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Отдельные отправления отменили в О-де-Франс и Бургундия — Франш-Конте. Кроме того, перебои наблюдаются в регионах Овернь — Рона — Альпы и Центр — Долина Луары.

«Метео-Франс» сообщила о порывах ветра до 100–130 км/ч, местами до 160 км/час. В 19 департаментах объявили оранжевый уровень погодной опасности. Шторм также вызвал перебои в электроснабжении.