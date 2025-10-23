 Перейти к основному контенту
Мэра Рязани отстранили от должности на время проверки доходов

Мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности на время проверки доходов
Виталий&nbsp;Артемов
Виталий Артемов (Фото: v.e.artemov / VK)

Мэра Рязани Виталия Артемова решением городской думы отстранили от должности на время проверки достоверности поданных им сведений о доходах и расходах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского парламента.

«В связи с проведением антикоррупционным комитетом Рязанской области <...> проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера распоряжением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой от замещаемой должности муниципальной службы главы администрации города Рязани с 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич», — гласит сообщение.

В нем подчеркивается, что решение было принято на основании распоряжения губернатора Рязанской области Павла Малкова от 21 октября.

Артемов занимает должность главы администрации Рязани с 2010 года. До этого он был на посту министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С 1993 по 2004 год работал в ОАО «Рязаньэнерго» на различных должностях. После этого был начальником Управления ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики России.

