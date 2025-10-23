В Ереване переименовали улицу Ленинградян из-за советского прошлого

Кирк Керкорян (Фото: Chelsea Lauren / Getty Images)

Ереванский городской совет переименовал улицу Ленинградян (Ленинградскую) в «Улицу Кирка Керкоряна», сообщает новостное агентство Sputnik

Решение объяснили желанием дистанцироваться от советского прошлого — «Ленинградская улица символизировала советское время», — отмечается в материалах совета. Проект подготовлен на основании закона «О местном самоуправлении в городе Ереване» и постановления правительства Армении от 29 декабря 2005 года.

За переименование проголосовали 37 членов горсовета, 18 воздержались, двое высказались против. Представитель оппозиционной фракции «Мать-Армения» Самвел Акопян подчеркнул, что «даже если вы переименуете улицу, ереванцы продолжат называть ее Ленинградян (Ленинградской)».

Кирк Керкорян — американский предприниматель армянского происхождения, миллиардер и филантроп, известный своими благотворительными проектами в Армении. Умер в 2015 году. На тот момент его состояние оценивалось в $4,2 млрд.