В столице построили первый дом по программе «Московские кварталы»

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В районе Южное Медведково, на Полярной улице, д. 3, завершено строительство первого дома проекта «Московские кварталы» — двухсекционного 18-этажного жилого комплекса на 170 квартир. Об этом в интервью «Москва 24» сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Город контролирует каждый этап строительства домов в рамках программы «Московские кварталы», поэтому жители гарантированно получают комфортные квартиры и благоустроенную территорию», — заверил Овчинский. По его словам, общая площадь объекта превышает 18 тыс. кв. м. В комплексе реализована концепция «двор без машин», предусмотрены две детские и две спортивные площадки, зоны отдыха, помещения для консьержа и колясочная. Значительная часть квартир была продана на этапе строительства по ДДУ, наиболее востребованы у покупателей однокомнатные (40%) квартиры, далее идут «двушки» (37%) и «трешки» (23%).

Дом построен с использованием технологии вентилируемого фасада, на котором предусмотрены корзины для кондиционеров, интегрированные в дизайн. Подземная парковка размещена на минусовом уровне, а на первых этажах запланированы коммерческие помещения под магазины, аптеки, сервисы и кафе. В шаговой доступности от нового ЖК находятся школы, детсады, парки «Яуза» и «Свиблово».

Проект «Московские кварталы» запущен городом в конце мая 2025 года. Формат предусматривает одновременное создание жилья и городской инфраструктуры при полном контроле города на всех этапах — от планировки и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение. Подход при возведении ЖК ориентирован на квартальную застройку с безбарьерной средой и общественными пространствами во дворах.

Квартиры в «Московских кварталах» доступны через прямые продажи и электронные аукционы. Коммерческие помещения и машиноместа реализуются только через аукционы на «Росэлторге» и инвестиционной площадке Москвы.