 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В столице построили первый дом по программе «Московские кварталы»

Сюжет
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В районе Южное Медведково, на Полярной улице, д. 3, завершено строительство первого дома проекта «Московские кварталы» — двухсекционного 18-этажного жилого комплекса на 170 квартир. Об этом в интервью «Москва 24» сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Город контролирует каждый этап строительства домов в рамках программы «Московские кварталы», поэтому жители гарантированно получают комфортные квартиры и благоустроенную территорию», — заверил Овчинский. По его словам, общая площадь объекта превышает 18 тыс. кв. м. В комплексе реализована концепция «двор без машин», предусмотрены две детские и две спортивные площадки, зоны отдыха, помещения для консьержа и колясочная. Значительная часть квартир была продана на этапе строительства по ДДУ, наиболее востребованы у покупателей однокомнатные (40%) квартиры, далее идут «двушки» (37%) и «трешки» (23%).

Дом построен с использованием технологии вентилируемого фасада, на котором предусмотрены корзины для кондиционеров, интегрированные в дизайн. Подземная парковка размещена на минусовом уровне, а на первых этажах запланированы коммерческие помещения под магазины, аптеки, сервисы и кафе. В шаговой доступности от нового ЖК находятся школы, детсады, парки «Яуза» и «Свиблово».

Проект «Московские кварталы» запущен городом в конце мая 2025 года. Формат предусматривает одновременное создание жилья и городской инфраструктуры при полном контроле города на всех этапах — от планировки и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение. Подход при возведении ЖК ориентирован на квартальную застройку с безбарьерной средой и общественными пространствами во дворах.

Квартиры в «Московских кварталах» доступны через прямые продажи и электронные аукционы. Коммерческие помещения и машиноместа реализуются только через аукционы на «Росэлторге» и инвестиционной площадке Москвы.

Теги
новостройки Москва градостроительство
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Экс-тренер вратарей ЦСКА Наумов вошел в штаб «Нью-Йорк Айлендерс» Спорт, 18:47
Егоров впервые оценил эффект амнистии за дробление бизнеса Бизнес, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 18:42
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие в России Общество, 18:36
Объем недолларовых стейблкоинов вырос. На каком месте рублевые токены Крипто, 18:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Организаторы процессинга в онлайн-казино выдавали себя за криптотрейдеров Крипто, 18:24
Рябков заявил о риске столкновения ядерных держав из-за политики НАТО Политика, 18:23
Названы мегаполисы, где машино-место окупится быстрее всего в 2025 году Недвижимость, 18:21
Мелони призвала уважать международное право в деле о российских активах Политика, 18:20
«Яндекс.Музыка» удалила песню Земфиры «Повесица» по требованию РКН Политика, 18:16