Собянин анонсировал открытие ипподрома после ремонта в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московский ипподром откроется после масштабной реконструкции примерно через год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая ход работ вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, сообщается на сайте столичной мэрии.

В ходе работ главному корпусу ипподрома на улице Беговой вернут исторический облик, а вместимость основной зрительской трибуны вырастет почти в два раза — до 2 тыс. человек. В частности, восстановят пилоны ворот с конными скульптурами, украшающими въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта, созданные в 1898–1899 годах. Также зону состязаний приведут в соответствие международным стандартам проведения конных соревнований, говорится в сообщении.

«Стройка идет полным ходом, реставрация исторического павильона, беговых дорожек, спортивных комплексов и так далее. Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта и, конечно, будут восстановлены замечательные памятники архитектуры. Объем зданий, которые здесь будут находиться, увеличен будет в два раза за счет строительства крупного конноспортивного комплекса. И количество трибун увеличится также в два раза. Не считая временных трибун, которые можно будет пристраивать еще примерно столько же», — заявил градоначальник.

Он добавил, что работы затронут весь район ипподрома: там проложат дополнительную транспортную коммуникацию, благоустроят сквер перед главным зданием и жилые кварталы. В итоге Московский ипподром «станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов», заявил мэр.

Сейчас специалисты реставрируют кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров, а также квадригу и скульптуры коней, расположенные на крыше главного корпуса, говорится в сообщении мэрии. Будут сохранены и исторический тотализатор, и ресторан на 150 мест. А музей ипподрома расширится в шесть раз.

В зоне состязаний после обновления можно будет проводить забеги на 10 или 16 голов в зависимости от вида скачек. Появятся современные тренировочные дорожки. А в конюшнях смогут разместиться 282 скаковые лошади и 600 беговых. Появится на ипподроме и ветеринарный блок полного цикла — от диагностики до операционной и зоны реабилитации с аппаратами КТ и МРТ, карантинной конюшней и пунктом допинг-контроля. А для спортсменов появится хостел со столовой и спортзалом.

Старейший в России Московский ипподром был основан в 1834 году. Большая часть существующих объектов инфраструктуры была введена в 50-е годы XX века. В советское время в дни важных мероприятий ипподром посещали до 10 тыс. зрителей. Однако с 1992 по 2000 год бега не проводились вовсе, а с 2000-х годов проводятся в существенно меньших масштабах, так что объект перестал пользоваться популярностью и пришел в упадок.