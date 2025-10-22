 Перейти к основному контенту


Политика⁠,
0

В МИДе предупредили об ужесточении правил в Корее из-за саммита АТЭС

Пусан, Южная&nbsp;Корея
Пусан, Южная Корея (Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press)

Власти Республики Корея ввели усиленные меры безопасности и иммиграционного контроля в связи с предстоящим саммитом АТЭС. Он пройдет 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИДа в своем телеграм-канале.

С 25 октября все иностранные граждане, прибывающие в города Пусан, Тэгу, Ульсан, а также в провинции Северная и Южная Кёнсан, обязаны указывать точные данные о месте проживания на территории страны. Кроме того, гостиницы, мотели и хостелы должны передавать сведения о проживающих иностранцах в Министерство юстиции Республики Корея.

При этом постояльцев будут просить предъявить паспорт при заселении.

Ужесточенные меры будут действовать до завершения мероприятий саммита 1 ноября.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
саммит АТЭС Корея меры безопасности
