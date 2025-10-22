Политика,
0
В МИДе предупредили об ужесточении правил в Корее из-за саммита АТЭС
Пусан, Южная Корея
Власти Республики Корея ввели усиленные меры безопасности и иммиграционного контроля в связи с предстоящим саммитом АТЭС. Он пройдет 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИДа в своем телеграм-канале.
С 25 октября все иностранные граждане, прибывающие в города Пусан, Тэгу, Ульсан, а также в провинции Северная и Южная Кёнсан, обязаны указывать точные данные о месте проживания на территории страны. Кроме того, гостиницы, мотели и хостелы должны передавать сведения о проживающих иностранцах в Министерство юстиции Республики Корея.
При этом постояльцев будут просить предъявить паспорт при заселении.
Ужесточенные меры будут действовать до завершения мероприятий саммита 1 ноября.
Читайте РБК в Telegram.