 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы»

Сюжет
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В пяти округах столицы возводят 12 новостроек по новому городскому проекту «Московские кварталы», активнее всего — в районах Измайлово и Южное Медведково. Об этом в интервью «Москва 24» сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, квартиры представлены от одной до четырех и более комнат с разными планировками. Их можно купить с отделкой, без отделки или с предчистовой отделкой в разных районах столицы. Продажи идут напрямую и через электронные аукционы, объекты реализуются как готовыми, так и по договорам долевого участия; город контролирует сроки и качество строительства, подчеркнул глава департамента.

«Помимо квартир, в домах от «Московских кварталов» уже доступны для приобретения машино-места в подземных паркингах и продуманные коммерческие помещения для предпринимателей на первых этажах», — добавил Овчинский.

Проект «Московские кварталы» запущен в конце мая 2025 года как городской механизм продажи квартир в современных ЖК, возводимых городом одновременно с социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Во дворах планируются детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, на территориях — безбарьерная среда. Столичные власти курируют весь цикл — от планировки до ввода в эксплуатацию и передачи домов под заселение. Коммерческие помещения и машино-места продаются только через аукционы на «Росэлторге» и на инвестиционной платформе столицы investmoscow.ru.

Теги
строительство жилья Москва новостройки департамент градостроительства
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
В МИДе Эстонии заявили, что не примут изменения границы Украины Политика, 15:45
Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине Политика, 15:39
Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ Политика, 15:38
20-летний футболист погиб после столкновения его мотоцикла с коровой Спорт, 15:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:32
Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам Общество, 15:30
Зеленский назвал предложение Трампа по миру «неплохим компромиссом» Политика, 15:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Думе предложили плавный переход по отмене льготы на НДС для айтишников Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве внедрили новые цифровые сервисы для мониторинга здоровья женщин Город, 15:14
Останутся лучшие. Как не потерять ключевых сотрудников — 7 шагов к успеху Образование, 15:12
Один из богатейших криптомиллиардеров снова продал биткоины Крипто, 15:10
В Генштабе предупредили о росте угрозы ударов по жилым массивам Политика, 15:10
Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку Общество, 15:00