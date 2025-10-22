Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы»

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В пяти округах столицы возводят 12 новостроек по новому городскому проекту «Московские кварталы», активнее всего — в районах Измайлово и Южное Медведково. Об этом в интервью «Москва 24» сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, квартиры представлены от одной до четырех и более комнат с разными планировками. Их можно купить с отделкой, без отделки или с предчистовой отделкой в разных районах столицы. Продажи идут напрямую и через электронные аукционы, объекты реализуются как готовыми, так и по договорам долевого участия; город контролирует сроки и качество строительства, подчеркнул глава департамента.

«Помимо квартир, в домах от «Московских кварталов» уже доступны для приобретения машино-места в подземных паркингах и продуманные коммерческие помещения для предпринимателей на первых этажах», — добавил Овчинский.

Проект «Московские кварталы» запущен в конце мая 2025 года как городской механизм продажи квартир в современных ЖК, возводимых городом одновременно с социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Во дворах планируются детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, на территориях — безбарьерная среда. Столичные власти курируют весь цикл — от планировки до ввода в эксплуатацию и передачи домов под заселение. Коммерческие помещения и машино-места продаются только через аукционы на «Росэлторге» и на инвестиционной платформе столицы investmoscow.ru.