Аэропорт Вильнюса остановил работу ночью из-за метезондов

Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock

Работа Вильнюсского международного аэропорта была полностью восстановлена после ночной паузы, сообщается на сайте авиагавани. Прием и вылет самолетов были приостановлены накануне вечером из-за метеорологических зондов, замеченных в воздушном пространстве аэропорта.

«Полеты и работа аэропорта в Вильнюсе возобновились после открытия воздушного пространства — в среду, в 6:40 утра (время совпадает с московским. — РБК)», — говорится в публикации.

Представители аэропорта предупредили, что в течение дня еще возможны задержки вылетов из-за нарушения ротации экипажей и воздушных судов, поэтому пассажирам лучше отслеживать актуальную информацию о рейсах.

Ночная пауза в работе авиагавани затронула более 4 тыс. пассажиров, 10 рейсов были отменены, сказано в заявлении аэропорта. Еще 14 самолетов перенаправили в аэропорты Каунаса, Риги и Варшавы, один борт вернулся в аэропорт вылета.

По данным портала Anyksta, метеозонды обычно используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву. К утру правоохранители изъяли пять зондов и 7 тыс. пачек сигарет, задержан один подозреваемый.

В последний раз аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за серии воздушных шаров, дрейфовавших в зоне посадки, в ночь на 5 октября. Ограничения затронули около 30 рейсов и почти 6 тыс. пассажиров. Расписание восстанавили в течение дня.