 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Аэропорт Вильнюса остановил работу ночью из-за метезондов

Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock
Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock

Работа Вильнюсского международного аэропорта была полностью восстановлена после ночной паузы, сообщается на сайте авиагавани. Прием и вылет самолетов были приостановлены накануне вечером из-за метеорологических зондов, замеченных в воздушном пространстве аэропорта.

«Полеты и работа аэропорта в Вильнюсе возобновились после открытия воздушного пространства — в среду, в 6:40 утра (время совпадает с московским. — РБК)», — говорится в публикации.

Представители аэропорта предупредили, что в течение дня еще возможны задержки вылетов из-за нарушения ротации экипажей и воздушных судов, поэтому пассажирам лучше отслеживать актуальную информацию о рейсах.

Ночная пауза в работе авиагавани затронула более 4 тыс. пассажиров, 10 рейсов были отменены, сказано в заявлении аэропорта. Еще 14 самолетов перенаправили в аэропорты Каунаса, Риги и Варшавы, один борт вернулся в аэропорт вылета.

По данным портала Anyksta, метеозонды обычно используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву. К утру правоохранители изъяли пять зондов и 7 тыс. пачек сигарет, задержан один подозреваемый.

В последний раз аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за серии воздушных шаров, дрейфовавших в зоне посадки, в ночь на 5 октября. Ограничения затронули около 30 рейсов и почти 6 тыс. пассажиров. Расписание восстанавили в течение дня.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Литва Вильнюс аэропорты рейсы
Материалы по теме
В восьмом российском аэропорту приостановили полеты
Политика
Дроны сбили над Ленинградской, Новгородской и Псковской областями
Политика
Глава Дагестана сообщил об атаке дронов на предприятие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
131 квартира в Батайске получила повреждения после атаки дронов Политика, 09:31
Переквалификация ПИФов с 2026 года: что ждет инвесторов и управляющихПодписка на РБК, 09:23
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетике после ночных взрывов Политика, 09:14
Аэропорт Вильнюса остановил работу ночью из-за метезондов Общество, 09:07
Рост до 100%: что происходит с российским рынком консалтингаПодписка на РБК, 09:05
Россияне впервые за семь лет сыграют в НБА. Смогут ли они закрепиться Спорт, 09:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Продажи щучьей икры выросли в семь раз при снижении улова щуки Бизнес, 09:01
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
«Индийская мафия». В США заговорили об иностранном лобби в IT и политикеПодписка на РБК, 09:00
Названы города-миллионники — лидеры по скидкам на аренду жилья Недвижимость, 09:00
Богомаз связал пойманную в Брянской области ДРГ с подрывом моста Политика, 08:41
Тихая агрессия разъедает бизнес. Как вычислить скрытые конфликтыПодписка на РБК, 08:37
В каких видах спорта россиян не допустили на Олимпиаду-2026 Спорт, 08:36