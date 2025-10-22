 Перейти к основному контенту
Катастрофы поездов в Брянской и Курской областях⁠,
0

Богомаз связал пойманную в Брянской области ДРГ с подрывом моста

Богомаз: задержанные диверсанты причастны к подрыву моста в Брянской области
Сюжет
Катастрофы поездов в Брянской и Курской областях
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области, 1 июня 2025 года
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области, 1 июня 2025 года (Фото: Дарина Хануна / РИА Новости)

Задержанные в Брянской области диверсанты причастны к подрыву автомобильного моста, который обрушился на пассажирский поезд Москва — Климов в июне. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в интервью «РИА Новости».

По его словам, диверсионно-разведывательная группа была задержана в августе — после подрыва моста. «Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен», — сказал Богомаз.

Он также отметил, что целью атаки стали мирные люди, на это указывает подготовка организаторов подрыва. «То есть они понимали, что это не грузовой поезд... Они же понимали, во сколько идет поезд, стояли датчики движения на поезд за 50 метров. Они сработали. Взрыв, обрушивается мост, и вся эта трагедия», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что в регионе, особенно в приграничных районах, усилены меры по предотвращению диверсий.

ФСБ захватила украинскую ДРГ в Брянской области. Видео
Политика

В августе ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили о пресечении российскими военными попытки прорыва украинской диверсионной группы через границу в Брянской области, в результате чего пятеро злоумышленников были убиты, двоих взяли в плен.

В ФСБ заявили о нейтрализации ДРГ из кадровых сотрудников Службы специальных операций ГУР Минобороны Украины 20 августа. Троих из них задержали, еще троих ликвидировали. В российской спецслужбе сообщили, что группа готовила диверсии на объектах транспортной инфраструктуры. У подозреваемых, в частности, изъяли шесть винтовок, 16 кг пластичного взрывчатого вещества, гранаты и патроны.

В ночь на 1 июня 2025 года в Брянской и Курской областях произошли две катастрофы на железных дорогах. В Брянской области пассажирский поезд № 86 Климов — Москва столкнулся с обрушившимся автомобильным мостом. Погибли семь человек, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь рухнул железнодорожный мост, в результате пострадали машинист и два его помощника. Следственный комитет квалифицировал подрывы как теракты.

