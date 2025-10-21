Ростовский губернатор возмутился свалкой у аллеи Героев на кладбище Азова

Слюсарь: свалка отходов рядом с аллеей Геров в Азове вызывает возмущение

На территории городского кладбища в Азове началась ликвидация несанкционированной свалки, 21 октября 2025 года (Фото: Правительство Ростовской области)

Свалка отходов на кладбище рядом с захоронением участников военной спецоперации в городе Азове Ростовской области вызывает «крайнее возмущение», написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«И чтобы это больше не повторялось: будет установлено ограждение всей территории, камеры видеонаблюдения, чтобы ловить тех, кто несанкционированно сваливает мусор, и перекрыть все грунтовые дороги для подъезда таких «бизнесменов», — написал глава региона.

Слюсарь отметил, что вывоз мусорных завалов начался с 21 октября. Он добавил, что поручил администрации Азова установить 20 дополнительных контейнеров для мусора и 5 мульд (контейнеров для мусора).

По данном азовского портала «Ёрш», Следственный комитет начал проверку территории городского кладбища после жалоб местных жителей, в том числе родственников погибших военнослужащий, похороненных на «аллее Славы». «Ситуация практически не меняется на протяжении года. Мусорные кучи состоят не только из растительных отходов, но и мешков с бытовыми отходами, старой мебели и покрышек», — говорится в материале портала.

Поручения о ликвидации завалов мусора на кладбище Азова ростовские власти дают не в первый раз. В июне замгубернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий поручил главе администрации Азова Дмитрию Устименко привести в порядок аллею Героев. На решение вопроса Водолацкий тогда дал два месяца.