Военная операция на Украине
Ростовский губернатор возмутился свалкой у аллеи Героев на кладбище Азова

Слюсарь: свалка отходов рядом с аллеей Геров в Азове вызывает возмущение
Сюжет
Военная операция на Украине
На территории городского кладбища в Азове началась ликвидация несанкционированной свалки, 21 октября 2025 года
На территории городского кладбища в Азове началась ликвидация несанкционированной свалки, 21 октября 2025 года (Фото: Правительство Ростовской области)

Свалка отходов на кладбище рядом с захоронением участников военной спецоперации в городе Азове Ростовской области вызывает «крайнее возмущение», написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«И чтобы это больше не повторялось: будет установлено ограждение всей территории, камеры видеонаблюдения, чтобы ловить тех, кто несанкционированно сваливает мусор, и перекрыть все грунтовые дороги для подъезда таких «бизнесменов», — написал глава региона.

Слюсарь отметил, что вывоз мусорных завалов начался с 21 октября. Он добавил, что поручил администрации Азова установить 20 дополнительных контейнеров для мусора и 5 мульд (контейнеров для мусора).

В России ввели наказание за осквернение воинских захоронений
Общество

По данном азовского портала «Ёрш», Следственный комитет начал проверку территории городского кладбища после жалоб местных жителей, в том числе родственников погибших военнослужащий, похороненных на «аллее Славы». «Ситуация практически не меняется на протяжении года. Мусорные кучи состоят не только из растительных отходов, но и мешков с бытовыми отходами, старой мебели и покрышек», — говорится в материале портала.

Поручения о ликвидации завалов мусора на кладбище Азова ростовские власти дают не в первый раз. В июне замгубернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий поручил главе администрации Азова Дмитрию Устименко привести в порядок аллею Героев. На решение вопроса Водолацкий тогда дал два месяца.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Юрий Слюсарь Азов Аллея славы кладбище мусор свалка
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
В России ввели наказание за осквернение воинских захоронений
Общество
В Челябинской области осквернили аллею с именами бойцов военной операции
Политика
В Казахстане заявили о неизвестном захоронении участников ВОВ
Общество
