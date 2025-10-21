Убийца Джона Леннона назвал мотивом преступления «стать кем-то»

Пистолет, из которого Марк Дэвид Чепмен убил Джона Леннона, представлен в полицейском управлении Нью-Йорка, США (Фото: Seth Wenig / AP / ТАСС)

Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен заявил, что пошел на преступление ради славы. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на стенограмму слушаний комиссии по условно-досрочному освобождению.

О мотиве убийства 70-летний Чепмен рассказал комиссии по условно-досрочному освобождению в конце августа. По его словам, он решил убить Леннона, чтобы «стать кем-то».

Чепмен заявил, что его преступление «полностью эгоистично» и связано с популярностью Леннона. В ходе заседания комиссии убийца также извинился перед поклонниками музыканта за то, что принес им «опустошение».

Марк Дэвид Чепмен застрелил 40-летнего основателя группы The Beatles Джона Леннона возле дома «Дакота» в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. Перед этим он несколько часов ждал исполнителя возле здания. Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот возвращался домой с супругой Йоко Оно. После убийства Чепмен сел неподалеку от места преступления и держал в руках книгу Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Полиция арестовала его через несколько минут.

В 1981 году Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом условно-досрочного освобождения после 20 лет тюрьмы. Он отбывает наказание в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка. За время своего заключения Чепмен неоднократно выражал сожаление о содеянном.

В августе 2025 года комиссия по условно-досрочному освобождению в 14-й раз отказала Чепмену в освобождении. В следующий раз этот вопрос рассмотрят в феврале 2027 года.