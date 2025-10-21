 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дипломаты предупредили россиян о вспышке насилия и грабежей в Палермо

Фото: Salvatore Laporta / Getty Images
Фото: Salvatore Laporta / Getty Images

Генеральное консульство России в Палермо на Сицилии предупредило туристов об усилении полицейского патрулирования в центре города в связи с участившимися случаями насильственных нападений, вооруженного разбоя и грабежа.

В своем телеграм-канале диппредставительство приводит список улиц и площадей, где станет больше карабинеров и проверок документов. Это:

  • зона «Театро Массимо»: площади Верди и Оливелла, улицы Макуеда, делль Оролоджио, Барра алль Оливелла, Рома, Кавур;
  • зона «Вуччирия»: площади С. Доменико и Гарраффелло, улицы Рома, Мели, Арджентерия Веккья, Матерассаи, Кассари, Кьяветтьери, Витторио Эммануэле, переулок С. Элиджио;
  • зона «Макуеда-Стационе»: площади С. Антонино, Франческо Купани, Джулио Чезаре, Беллини, Преторио, улицы Макуеда, Орето, Фазелло, Рома.

Тренера и игрока «Интера» отстранили на матч по делу о связи с мафией
Спорт
Симоне Индзаги

Дипломаты призвали россиян с пониманием отнестись к возможным проверкам документов со стороны итальянской полиции и избегать вышеупомянутых улиц в темное время суток.

На днях в Палермо снова звучала стрельба, пишет Palermo Today. У входа в семейный ресторан на площади Оливелло (есть в списке российского генконсульства) убили молодого мужчину. Киллер выстрелил жертве в затылок из пистолета и скрылся.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Сицилия карабинеры сицилийская мафия туристы МИД
Материалы по теме
В Риме подорвали машину журналиста, раскрывшего связь Берлускони с мафией
Общество
Итальянские силовики отчитались о спецоперации против сицилийской мафии
Общество
Босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира Спорт, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
«МегаФон» внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественной разработки Пресс-релиз, 16:37
Работодатели предложили штрафы за отказ от целевого обучения в колледжах Общество, 16:34
Названы районы Москвы, где аренда жилья после высокого сезона подешевела Недвижимость, 16:29
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект Политика, 16:27
Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас Политика, 16:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ Спорт, 16:25
Новый виток лунной гонки: какие миссии запланированы до 2030 года Технологии и медиа, 16:24
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
Как определить реальные цели в карьере и успешно достичь их Образование, 16:15
Стубб назвал срок, за который Европа готова перевооружиться Политика, 16:14