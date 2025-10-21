Дипломаты предупредили россиян о вспышке насилия и грабежей в Палермо

Фото: Salvatore Laporta / Getty Images

Генеральное консульство России в Палермо на Сицилии предупредило туристов об усилении полицейского патрулирования в центре города в связи с участившимися случаями насильственных нападений, вооруженного разбоя и грабежа.

В своем телеграм-канале диппредставительство приводит список улиц и площадей, где станет больше карабинеров и проверок документов. Это:

зона «Театро Массимо»: площади Верди и Оливелла, улицы Макуеда, делль Оролоджио, Барра алль Оливелла, Рома, Кавур;

зона «Вуччирия»: площади С. Доменико и Гарраффелло, улицы Рома, Мели, Арджентерия Веккья, Матерассаи, Кассари, Кьяветтьери, Витторио Эммануэле, переулок С. Элиджио;

зона «Макуеда-Стационе»: площади С. Антонино, Франческо Купани, Джулио Чезаре, Беллини, Преторио, улицы Макуеда, Орето, Фазелло, Рома.

Дипломаты призвали россиян с пониманием отнестись к возможным проверкам документов со стороны итальянской полиции и избегать вышеупомянутых улиц в темное время суток.

На днях в Палермо снова звучала стрельба, пишет Palermo Today. У входа в семейный ресторан на площади Оливелло (есть в списке российского генконсульства) убили молодого мужчину. Киллер выстрелил жертве в затылок из пистолета и скрылся.