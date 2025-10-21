 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Верховный суд снял школьника с учета в полиции из-за драки в раздевалке

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Однократный конфликт между школьниками не является обязательным основанием для постановки подростков на профилактический учет в инспекции по делам на несовершеннолетних (ПДН) в МВД. Такое определение вынесла Судебная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) России, рассмотрев жалобу жительницы Пермского края. Женщина добивалась снятия ее сына с профилактического учета в полиции, пишет РАПСИ.

Поводом для обращения гражданки в суд стал конфликт в школьной раздевалке двух учеников. Хотя участвовавший в драке сын заявительницы принес извинения, инспектор ПДН составил на мальчика учетно-профилактическую карточку.

В районном суде в Перми мать школьника оспорила это решение. Суд первой инстанции согласился с доводами, что инспектор не разобрался в причинах школьной ссоры, не изучил условия жизни и воспитания подростка. Согласно материалам дела, до случая в раздевалке мальчик зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: он является участником школьных олимпиад, занимается в спортивной секции, награжден дипломами и благодарственными письмами за участие в общественной жизни школы.

Однако апелляционный и затем кассационный суды отменили решение районного суда, посчитав, что «личность несовершеннолетнего и его положительная характеристика при решении вопроса о постановке его на профилактический учет с заведением учетной карточки не имеют правового значения ввиду императивности норм Инструкции о постановке на такой учет несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение до достижения возраста привлечения к административной ответственности».

Верховный суд (ВС), в свою очередь, решил, что такой вывод «нельзя признать верным». Там отметили, что упомянутая инструкция «не содержит требования о безусловности постановки на профилактический учет с заведением учетной карточки несовершеннолетнего, в том числе совершившего административное правонарушение до достижения 16 лет (ст. 2.3 Кодекса об административных правонарушениях)».

Профилактика правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах гуманного обращения с подростками, поддержки семьи и индивидуального подхода к детям, поясняет ВС.

Вдобавок инспектор ПДН за то время, пока занимался делом подростка, до конца не заполнил учетно-профилактическую карточку. Так, в ней отсутствуют характеристика семьи и информация о том, посещал ли подросток психиатра или нарколога, обратил внимание суд.

В своем определении Судебная коллегия по административным делам Верховного суда постановила отменить апелляционное и кассационное определения и оставить в силе решение суда первой инстанции.

