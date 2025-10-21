В Индии рыбак погиб после укуса длинной рыбы-иглы

Tylosorus crocodilus (Фото: Jesus Cobaleda / Shutterstock)

В индийском городе Карвар 24-летний рыбак Акшай Анил Маджаликар скончался после нападения рыбы, сообщили в издании New Indian Express. По мнению морских биологов, мужчину мог укусить редкий вид — рыба-игла (Tylosurus crocodilus), обитающая в Индийском и Тихом океанах, а также у побережья Красного моря и Африки. Ее длина достигает полутора метров.

Семья Маджаликара утверждает, что он был выписан из больницы с диагнозом «здоров», а затем вновь госпитализировался из-за сильных болей и умер в четверг. Родственники обвиняют медиков в халатности, считая, что они могли назначить лечение, которое спасло бы ему жизнь.

Морские биологи, исследовавшие мертвую рыбу, подтвердили, что смертельная травма могла быть вызвана колющими зубами рыбы-иглы. Местные рыбаки отмечают, что случаи нападения этого вида на человека крайне редки. «Мы ловили эту рыбу раньше, но никто не умирал от ее укуса», — сообщил рыбак Нагендра Харви.