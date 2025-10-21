Основатель «Макфы» проиграл суд Малахову на ₽120 млн

Савеловский суд Москвы не стал взыскивать 120 млн руб. с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, пишет ТАСС.

Иск о защите чести и достоинства Юревич подал в июне прошлого года. 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований суд решил отказать.

Ответчиками, помимо «России-1», стали автор и ведущий программы Андрей Малахов, сетевое издание «Смотрим», ВГТРК и участник шоу, челябинский журналист Андрей Корецкий. В случае выигрыша деньги обещали направить на благотворительность.

Поводом для иска стал один из выпусков передачи под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика», который 15 апреля вышел на «России-1» и сайте «Смотрим». По информации защиты, в выпуске прозвучали более 20 фраз, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию экс-губернатора.

В их числе — заявления о том, что активы Юревича «имеют коррупционное происхождение», «о коррумпированности Юревича знал весь регион», «свою бизнес-империю крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний он прятал за родственниками и близкими подругами».