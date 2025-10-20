 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп поучаствует в турнире по гольфу в поддержку сенатора Линдси Грэма

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

В ноябре 2025 года во Флориде состоится благотворительный турнир по гольфу Trump Graham Classic с участием президента США Дональда Трампа в поддержку переизбрания в следующем году сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на организаторов мероприятия.

Как отмечает издание, это будет первое мероприятие промежуточного цикла, в котором Трамп примет личное участие. До этого он воздержался от выражения своей поддержки на республиканских праймериз в сенат в Техасе и Джорджии.

«Поддержка президента Трампа для моей кампании чрезвычайно важна, и я искренне благодарен за его одобрение», — цитируют журналисты Грэма. Сенатор назвал предстоящий турнир «большим событием», которое поможет не только ему, но и другим сторонникам действующего президента.

«И помните 2020 год — мы должны держать оборону против демократов, одержимых идеей меня победить. Пусть попробуют», — отметил сенатор.

Грэм также отметил, что его избирательная кампания благодаря многочисленным пожертвованиям «находится в сильной позиции». Сенатор уже собрал на свое переизбрание $14,5 млн.

Как Медведев, сенатор Грэм и Трамп поспорили из-за ультиматума по Украине
Политика

Юрист Линдси Грэм представляет штат Южная Каролина в сенате США с января 2003 года. В начале 2025-го он возглавил бюджетный комитет сената. Нынешний срок полномочий Грэма истекает в январе 2027 года. В марте 2025-го его выдвижение на новый срок публично поддержал Трамп. Выборы в сенат США запланированы на 3 ноября 2026 года. Они затронут 33 сенаторов из ста.

Грэм является давним и последовательным критиком Москвы и ее действий. В России с февраля 2024 года внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Линдси Грэм фото
Линдси Грэм
политик, сенатор
9 июля 1955 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
