Москвичей предупредили о самом холодном дне недели во вторник

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве 21 октября, во вторник, дневная температура воздуха составит плюс 5–7 °C, а ближе к концу недели в столице потеплеет до двухзначных показателей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Над центральными областями Европейской России господствует глубокая осень, и синоптические процессы начавшейся недели сохранят погоду в этот период довольно облачной с высокой вероятностью дождей и с температурой, немного превышающей рамки климата, особенно заметно это будет в конце рабочей недели. Во вторник погоду в столице продолжит формировать северная периферия циклона, так что в регионе по-прежнему облачно, пройдут дожди, а температура немного понизится», — предупредил эксперт.

Однако с середины недели начнется потепление. «В среду управление синоптической ситуацией перейдет к гребню антициклона, вытягивающемуся с северо-востока. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и постепенно прекратит дожди. А в изменении температурных показателей наметится тенденция к повышению», — рассказал синоптик.

К пятнице в столице вновь станет пасмурно и дождливо из-за атлантического фронта, а в выходные «Москва окажется в теплом секторе циклона, в зоне облачной, дождливой и ветреной погоды с аномально низким, на 12–14 единиц ниже нормы, атмосферным давлением».

В такой ситуации в субботу «в регион вернется двухзначное тепло — после полудня около +10 °C — этот день может стать самым теплым днем недели», — заявил Леус. А в воскресенье температура будет выше климатической нормы на три-четыре градуса. На фоне пониженного атмосферного давления усилятся дожди.

«При таких погодных процессах с ожидаемым отсутствием заморозков и осадков в твердой фазе момент смены автомобильных шин можно сдвинуть на начало ноября», — подытожил эксперт.

В субботу в Москве может выпасть до 22 мм осадков, или до 30% месячной нормы, предупредил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже сейчас в столичном регионе выпало около 60% месячной нормы дождей, и нет сомнений, что до конца месяца она будет исчерпана. А в некоторых регионах Центральной и Южной России благодаря балканскому циклону «Хеннинг» стопроцентная месячная норма осадков выпала уже к 20 октября.