СК начал проверку после найденных частей тела женщины у дома в Перми

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Следственный комитет начал проверку после появления данных об обнаружении около жилого комплекса в Перми частей тела женщины, сообщили РБК в региональном управлении ведомства.

«Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели женщины в Свердловском районе в Перми», — говорится в сообщении.

Ранее портал «Пермь Онлайн» сообщил, что в понедельник, 20 октября, во дворе ЖК «Гулливер» на ул. Революции, 52В нашли части тела женщины.

По данным из чата жильцов дома, на которые ссылается портал, женщина выпала с общего балкона 23-го этажа дома около 13:00 по местному времени (11:00 мск). От удара женщину разорвало на две части.

Позже дворник дома рассказал корреспонденту «Пермь онлайн», что, по словам следователей, женщина была не местной и приехала с «Крохалевки» (микрорайон Крохалева в Свердловском районе Перми. — РБК). Он добавил, что погибшей было 40 лет, она возможно была в трауре после смерти мужа, у нее осталось трое детей.