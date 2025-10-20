Рост пассажиропотока на МЦД в Москве превысил общероссийские показатели

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Запуск в 2019 году Московских центральных диаметров (МЦД) стал одним из самых заметных инфраструктурных проектов последнего десятилетия и значительно повысил интерес пассажиров к железнодорожному транспорту. В частности, количество поездок в пределах Москвы сейчас достигло 500 тыс. в сутки, что почти втрое превышает аналогичный показатель до открытия МЦД, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, еще несколько лет назад железная дорога воспринималась как неудобный способ передвижения между Москвой и областью, но сегодня это один из любимых видов транспорта жителей столичной агломерации. «Сегодня МЦД — это не просто транспорт, а стратегия развития будущей Москвы: удобной, устойчивой, технологичной и ориентированной на человека, — подчеркнул вице-мэр. — Проект доказал, что столица способна задавать стандарты для всей страны. Благодаря комплексному подходу — от тарифов и пересадок до подвижного состава и архитектуры вокзалов — мы формируем новую модель городской мобильности, которая определяет развитие крупнейших мегаполисов России на годы вперед».

Рост интереса к МЦД обеспечила удобная интеграция с другими видами транспорта — метро, МЦК, автобусами и трамваями. Вкупе с внедрением единого тарифа, сокращением интервалов и модернизацией подвижного состава эти факторы превратили диаметры в конкурентоспособный вид транспорта внутри мегаполиса. В частности, в период с 2010 по 2024 год рост потока на МЦД в городской черте составил более 60%, что значительно превышает общероссийский показатель роста пассажиропотока (40%).

По мнению директора центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ Константина Трофименко, рост числа внутригородских поездок на МЦД служит закономерным результатом интеграции диаметров в транспортную систему столицы. «Сегодня МЦД перестают восприниматься как пригородный формат сообщения и все чаще выступают полноценной альтернативой метро и наземному транспорту, — отметил эксперт. — Этому способствует сочетание нескольких факторов: высокая частота движения поездов, удобные пересадки, доступность станций, а также единая тарифная политика, обеспечивающая пассажирам привычный и экономически эффективный формат поездок».

Таким образом, по словам Трофименко, все эти обстоятельства приводят к постепенному перераспределению пассажиропотоков и снижению нагрузки на наиболее загруженные линии метрополитена.

«Главный показатель востребованности МЦД — это постоянный рост пассажиропотока, — считает заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. — Этот проект наглядно показывает, как инвестиции в комфорт, технологичность и удобство напрямую влияют на восприятие людей. Сегодня москвичи и жители области все чаще выбирают железнодорожный транспорт, потому что он стал действительно современным, быстрым и удобным».

Отметим, что общий пассажиропоток на всех линиях МЦД достигает свыше 1,5 млн поездок в сутки, а количество поездок с момента запуска диаметров в 2019 году превысило 1,5 млрд.