В Молдавии умер музыкант и сооснователь группы Noroc Александру Казаку

Александру Казаку (Фото: Главное управление культуры и культурного наследия муниципия Кишинев / Facebook)

В Молдавии в возрасте 75 лет скончался советский музыкант и один из основателей группы Noroc Александру Казаку. Об этом сообщает портал Cotidianul со ссылкой на Министерство культуры Молдавии.

Александру Казаку родился в 1949 году в молдавском селе Акуй. Свое музыкальное образование он получил в школе по классу баяна, и уже в 1967 году победил на республиканском конкурсе баянистов. На полученные деньги он приобрел свою первую гитару.

В 1969 году Казаку стал соло-гитаристом популярной группы Noroc под руководством Михая Долгана, где оставался на протяжении одиннадцати лет — до 1980 года. С 1992 по 2009 год он работал в Национальном Дворце продюсером и сотрудничал с такими звездами, как Юрий Антонов и София Ротару, группами «Веселые ребята» и Phoenix.

В 2008 году музыкант выпустил сольный альбом «Remember», куда вошли новые аранжировки композиций группы Noroc. Год спустя он начал совместную работу с сыном, лидером группы Dor, над созданием нового музыкального проекта. В 2009 году Александру Казаку было присвоено почетное звание Народного артиста Республики Молдова.