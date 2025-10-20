Мутко ответил на вопрос Путина: «Родину Деда Мороза преображаете?»

Виталий Мутко и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин обсудил с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко преображение родины Деда Мороза. Встреча на тему развития городов севера прошла 20 октября, передает пресс-служба Кремля.

«Родину Деда Мороза преображаете?» — уточнил президент, изучив материалы доклада. Мутко подтвердил, что компания начала разработку этого мастер-плана.

«Я помню, Владимир Владимирович, лет пять назад говорили нам, чтобы мы создали нормальные условия для того, чтобы люди отдыхали, круглогодичный центр», — добавил гендиректор.

В июне на ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о строительстве развлекательного парка в Великом Устюге. Его заключили компании «Дом.РФ», «Тематический парк «Дед Мороз» и власти Вологодской области. На реализацию проекта будет привлечено 22 млрд руб.

Одним из направлений партнерства этих компаний также станет финансирование строительства трех-четрехзвездочных гостиниц на территории парка с ресторанами, спа-комплексом, банными дворами, фитнес- и конференц-залами. Стороны также примут участие в разработке мастер-плана для Великого Устюга.

Великий Устюг в 1999 году объявлен родиной всероссийского Деда Мороза, благодаря чему стал популярным центром туризма. За первый квартал 2025 года его посетили больше 250 тыс. туристов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Ожидается, что к концу года город посетят до 650 тыс. человек, сообщали власти региона.