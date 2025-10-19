Еще два российских аэропорта ограничили прием рейсов
Аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) временно прекратили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
На всей территории Пензенской области ввели план «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее он информировал о режиме «Ковер» в нескольких районах региона.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко. В Пензенской и Воронежской областях действует опасность атаки БПЛА.
Материал дополняется
