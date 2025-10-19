 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В США при наезде автомобиля на шатер пострадали 11 человек

ABC: 11 человек, включая младенца, пострадали при наезде машины на палатку в США

В результате въезда автомобиля в палатку-шатер в городе Блейденсберге, штат Мэриленд, 11 человек, включая младенца, получили серьезные травмы, сообщает телеканал ABC со ссылкой на властей штата.

Инцидент произошел около 22:00 по местному времени (5:00 мск) недалеко от Вашингтона. По данным пожарной службы и скорой медицинской помощи округа Принс-Джордж, из 11 доставленных в больницу человек девять были несовершеннолетними, среди них был младенец. Травмы также получили две женщины.

Автомобиль врезался в группу футбольных фанатов во французском Гренобле
Общество

Младенец и одна из девочек находятся в критическом состоянии, сообщили в ведомстве. Остальные получили серьезные травмы, но, по словам властей, их жизни ничего не угрожает.

Как пишет ABC, пока неясно, почему в момент аварии люди собрались в палатке.

В июле водитель врезался в палатку отделения неотложной помощи в медцентре в Саут-Бэй, штат Калифорния, писал Fox News. Водителем был 33-летний Серхио Хименес из Сан-Диего. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами и арестовали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Три человека, находившихся в палатке, получили травмы.

Егор Алимов
палатка наезд на людей столкновение США
