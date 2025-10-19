 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США

Шварценеггер: надо сделать день выборов выходным для сохранения демократии в США

Бывший губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер предложил план по «сохранению демократии», предполагающий назначение выходного на день выборов. Об этом он рассказал в вечернем шоу «В настоящее время с Биллом Маром» на YouTube.

«Метод, который я предлагаю для сохранения демократии, — это внести предложение, такое как, к примеру, «акт о сохранении демократии». Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным, чтобы у всех было время пойти проголосовать», — сказал Шварценеггер, член Республиканской партии.

По его словам, необходимо также создать независимую комиссию по пересмотру избирательных округов и ввести систему удостоверений для избирателей. Политик отметил, что аналогичные меры уже успешно применяются в ряде европейских стран. Он заявил, что применение уже опробованных подходов позволит Соединенным Штатам предотвратить кризисы, вызванные обвинениями в избирательных махинациях.

Трамп увидел в Гарвардском университете угрозу демократии
Политика
Гарвардский университет&nbsp;(Кембридж, Массачусетс, США)

По данным The Hill, 17 октября Шварценеггер выступил против инициативы нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома (демократа) по перераспределению избирательных округов в штате.

По данным издания, демократы активно лоббируют принятие «Предложения 50». Этот законопроект позволит обойти конституционное положение, согласно которому границы избирательных округов определяются независимой комиссией. Вместо этого новые округа, утвержденные законодательным собранием, могут быть введены уже перед предстоящими промежуточными выборами. Данная инициатива стала ответом на аналогичные действия республиканцев, которые ранее провели перераспределение округов в Техасе в свою пользу.

«Я считаю, что «Предложение 50» — большая афера, и причина, по которой я так говорю, заключается в том, что в нем говорится, что мы должны бороться с [президентом] Трампом, поскольку он представляет угрозу демократии», — сказал Шварценеггер (цитата по The Hill).

Егор Алимов
Арнольд Шварцнеггер США демократия Выборы выходной день
Арнольд Шварценеггер фото
Арнольд Шварценеггер
актер, спортсмен, политик
30 июля 1947 года
