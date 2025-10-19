 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Эльбрусе умер 49-летний альпинист из Коста-Рики

На горе Эльбрус умер 49-летний альпинист из Коста-Рики, сообщила пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.

В ведомстве уточнили, что альпинист совершал восхождение в составе незарегистрированной группы. На высоте 5,2 тыс. м мужчина почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался.

В поисковых работах участвовали четыре человека из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и две единицы техники.

О завершении поисков альпиниста ведомство сообщило в 00:19 мск. Спасатели эвакуировали тело мужчины на поляну Азау, находящуюся на высоте 2350 м, и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В начале сентября на горе Эльбрус пропал 26-летний альпинист из Белоруссии. Турист не был официально зарегистрирован и не выходил на связь с 3 сентября. Мужчина планировал покорить пик Терсколак на восточном отроге Эльбруса, высота вершины которого — более 3700 м.

Через четыре дня тело альпиниста было найдено спасателями в районе водопада Терскол в Эльбрусском районе на высоте 2,8 тыс. м. Его эвакуировали и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Теги
Плугина Ирина
Кабардино-Балкария Эльбрус альпинист смерть Коста-Рика
