Общество
Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту более 450 м

Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту более 450 м
Специалисты зафиксировали на вулкане Килауэ на Гавайях выброс фонтанов лавы высотой до 1500 футов (более 450 м) в ночь на 18 октября, сообщает Hawaii News со ссылкой на Геологическую службу США.

Это рекордные значения для текущего извержения, уточняет издание.

Облако газа достигло высоты более 4,8 км, а вдоль одного из шоссе на юго-западе Большого острова архипелага Гавайи заметили мелкий пепел и частицы «волос Пеле» — тонких стеклянных волокон, названных в честь вулканического божества Пеле. Они образуются из газа во время извержения, переносятся ветром и могут привести к раздражению кожи или глаз.

Самый активный гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на 200 м. Фото
Life
Извержение вулкана Килауэа. 26 марта 2025 года

С декабря 2024 года вулкан активизировался уже 35-й раз, ученые полагают, что эпизод может продлиться до шести-восьми часов.

Килауэа — один из наиболее активных вулканов в мире, его высота составляет 1243 м над уровнем моря. Кратер Пуу-Оо непрерывно извергается с 1983 года.

Гавайи вулкан извержение вулкана стихия
