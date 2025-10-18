ФСБ рассекретила данные о насилии в немецких лагерях в Константиновке

Фото: TRO_DPR / Telegram

Управление ФСБ по ДНР рассекретило документы о преступлениях немецких нацистов на территории Константиновки в период Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Штаба обороны ДНР в телеграм-канале.

В материалах говорится, что «на территории химзавода имеется четыре большие массовые могилы, в которых похоронены... приблизительно 7800 человек». Из допроса свидетеля — рабочего химзавода следует, что больные военнопленные советской армии не могли «взять даже грязного снега», чтобы попить. Если же кто-то не слушал приказ, его избивали, могли расстрелять. Больных, которые не могли подняться, считали трупами — выносили раздетыми на мороз, «клали в штабеля по 30–40 человек». Некоторых людей хоронили заживо.

Кроме того, нацисты использовали советских людей, чтобы обучать собак, говорится в документах. Собаки набрасывались на мишени, «обрывали на них одежду и сильно ранили», рассказал свидетель.

В декабре 2024 года ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского формирования «Бранденбург-800», действовавшего на оккупированных территориях СССР. Подразделение участвовало в карательных операциях, в том числе маскируясь под советских солдат. В обнародованных показаниях немецких солдат говорилось, что в 1943 году в районе белорусских городов проводились массовые казни мирного населения и сожжение деревень. В материалах сказано про расстрелы женщин и детей без различия возраста.