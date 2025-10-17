 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд отменил исполнение решения LCIA о взыскании ₽3,8 млрд c Новицкого

Евгений Новицкий
Евгений Новицкий (Фото: Nek Vardikos / Wikipeda)

Третий кассационный суд общей юрисдикции учел доводы бизнесмена Евгения Новицкого и отменил судебные акты по приведению в исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) о взыскании 3,8 млрд руб. в рамках договора поручительства в пользу банка «Траст», сообщил РБК представляющий бизнесмена юрист. Судья отправил дело на новое рассмотрение.

В июне 2024 года Лондонский международный арбитражный суд постановил взыскать с Евгения Новицкого 3,8 млрд руб. в пользу банка «Траст» в рамках неисполнения договора поручительства. «Суд обратил внимание на отсутствие оригинала третейского соглашения — это серьезный удар по практике «слепого» признания иностранных арбитражных решений. В нашей практике мы всегда доказываем необходимость тщательной проверки их легитимности», — сказал РБК старший юрист компании Tenzor Consulting Group Базыр Николаев, представляющий Новицкого.

Евгений Новицкий — предприниматель, бывший президент холдинга АФК «Система». В июне 2024 года он был задержан по обвинению в шести преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обвинения связаны с хищением средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД». Согласно данным следствия, ущерб по делу превысил 9 млрд руб. Требования кредиторов составили около 12 млрд руб.

Новицкий находится под домашним арестом, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Апелляционный суд Евгений Новицкий Лондон банк «Траст» Великобритания
