Суд отменил исполнение решения LCIA о взыскании ₽3,8 млрд c Новицкого

Евгений Новицкий (Фото: Nek Vardikos / Wikipeda)

Третий кассационный суд общей юрисдикции учел доводы бизнесмена Евгения Новицкого и отменил судебные акты по приведению в исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) о взыскании 3,8 млрд руб. в рамках договора поручительства в пользу банка «Траст», сообщил РБК представляющий бизнесмена юрист. Судья отправил дело на новое рассмотрение.

В июне 2024 года Лондонский международный арбитражный суд постановил взыскать с Евгения Новицкого 3,8 млрд руб. в пользу банка «Траст» в рамках неисполнения договора поручительства. «Суд обратил внимание на отсутствие оригинала третейского соглашения — это серьезный удар по практике «слепого» признания иностранных арбитражных решений. В нашей практике мы всегда доказываем необходимость тщательной проверки их легитимности», — сказал РБК старший юрист компании Tenzor Consulting Group Базыр Николаев, представляющий Новицкого.

Евгений Новицкий — предприниматель, бывший президент холдинга АФК «Система». В июне 2024 года он был задержан по обвинению в шести преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обвинения связаны с хищением средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД». Согласно данным следствия, ущерб по делу превысил 9 млрд руб. Требования кредиторов составили около 12 млрд руб.

Новицкий находится под домашним арестом, ему грозит до десяти лет лишения свободы.