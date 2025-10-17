Ребенку в Москве провели уникальную операцию для лечения новообразования

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Столичные власти активно внедряют передовые разработки в медицину для качественного расширения возможностей докторов в лечении пациентов. Благодаря этому врачи успешно справляются со сложными клиническими случаями, сводя риски к минимуму, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, успешная работа специалистов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Клиники доктора Рошаля) наглядно демонстрирует, как уникальные методики, современное оборудование, профессионализм и опыт врачей спасают здоровье юных пациентов.

«Современные возможности лазерной хирургии, доступные здесь, позволяют проводить малоинвазивные операции с высочайшей точностью, — подчеркнула вице-мэр. — Используя авторскую методику, врачи всего за 15 минут помогли годовалой малышке со сложной сосудистой патологией во рту, которая вызывала кровотечение и стремительно росла. После операции восстановление девочки прошло быстро и мягко, уже на шестые сутки ее выписали домой».

Отметим, что при обследовании ребенка, который страдал кровотечениями в полости рта, специалисты обнаружили гемангиому — доброкачественное новообразование из кровеносных сосудов, поразившее слизистую щеки, глотки и часть десны. Удаление гемангиомы обычным хирургическим способом в данном случае оказалось невозможно, а медикаментозная терапия требует длительного приема препаратов и не всегда безопасна для ребенка.

Именно поэтому для лечения юной пациентки врачи Центра лазерной хирургии Клиники доктора Рошаля применили уникальную методику, которая была разработана специалистами учреждения и запатентована несколько лет назад. Новообразование во рту малышки устранили с помощью специального высокоточного лазерного скальпеля, с помощью которого удалось одномоментно полностью разрушить все патологические клетки, минимизируя вред для прилегающих здоровых тканей.

Данный метод также исключает риск развития рецидива заболевания, а заживление проходит быстро и без проблем, что особенно важно при лечении чувствительных областей, особенно у маленьких детей.