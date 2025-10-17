На Кавказе бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов за 1 млн руб.

На Кавказе бывший прихожанин христианских общин нанял за 1 млн руб. киллера для убийства двух пасторов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Северному Кавказу и ФСБ задержали подозреваемого прежде, чем было совершено преступление. В качестве задатка он перевел предполагаемому киллеру 30 тыс. руб.

«Была организована инсценировка убийства одной из жертв. Об исполнении заказа сообщили инициатору преступления и в качестве доказательства предоставили фотографии», — подчеркнула Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и организацию преступления. Свою вину он признал и рассказал, что действовал из личных мотивов. Подозреваемый арестован и помещен в СИЗО.