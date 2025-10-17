На Кавказе бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов за 1 млн руб.
На Кавказе бывший прихожанин христианских общин нанял за 1 млн руб. киллера для убийства двух пасторов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Северному Кавказу и ФСБ задержали подозреваемого прежде, чем было совершено преступление. В качестве задатка он перевел предполагаемому киллеру 30 тыс. руб.
«Была организована инсценировка убийства одной из жертв. Об исполнении заказа сообщили инициатору преступления и в качестве доказательства предоставили фотографии», — подчеркнула Волк.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и организацию преступления. Свою вину он признал и рассказал, что действовал из личных мотивов. Подозреваемый арестован и помещен в СИЗО.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?