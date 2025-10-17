Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова

Татьяна Демурова (Фото: Нижегородский государственный академический театр кукол)

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова умерла на 78-м году жизни, сообщили в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

Актриса родилась 4 декабря 1947 года в Дзержинске, окончила Нижегородское театральное училище в 1965-м и с 1967 года служила в местном театре кукол, которому посвятила 58 лет. За свою карьеру она исполнила десятки ролей, в том числе в спектаклях «Золушка», «По щучьему велению», «Морозко» и «Дикие лебеди».

В 1986 году Демуровой было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 2009-м она стала лауреатом театральной премии имени Николая Ивановича Собольщикова-Самарина. Актриса также преподавала актерское мастерство в Нижегородском театральном училище имени Евгения Евстигнеева.

«Татьяну Ивановну отличали редкая скромность и внутреннее благородство. Она никогда не стремилась к громкой славе, ее главным богатством была сама сцена, любимые роли и искренняя любовь к зрителю. <...> Театр скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память великой актрисе», — говорится в сообщении.

Прощание с Демуровой пройдет 17 октября в храме Святых апостолов Петра и Павла в Нижнем Новгороде.