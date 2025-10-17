 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова

Татьяна Демурова
Татьяна Демурова (Фото: Нижегородский государственный академический театр кукол)

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова умерла на 78-м году жизни, сообщили в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

Актриса родилась 4 декабря 1947 года в Дзержинске, окончила Нижегородское театральное училище в 1965-м и с 1967 года служила в местном театре кукол, которому посвятила 58 лет. За свою карьеру она исполнила десятки ролей, в том числе в спектаклях «Золушка», «По щучьему велению», «Морозко» и «Дикие лебеди».

В 1986 году Демуровой было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 2009-м она стала лауреатом театральной премии имени Николая Ивановича Собольщикова-Самарина. Актриса также преподавала актерское мастерство в Нижегородском театральном училище имени Евгения Евстигнеева.

«Татьяну Ивановну отличали редкая скромность и внутреннее благородство. Она никогда не стремилась к громкой славе, ее главным богатством была сама сцена, любимые роли и искренняя любовь к зрителю. <...> Театр скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память великой актрисе», — говорится в сообщении.

Прощание с Демуровой пройдет 17 октября в храме Святых апостолов Петра и Павла в Нижнем Новгороде.

Полина Дуганова
смерть Нижний Новгород актриса театр
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
ЦБ отметил постепенный рост выдач рыночной ипотеки с начала 2025 года Недвижимость, 14:26
МВД объявило в розыск аналитика Крутихина Общество, 14:21
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА Спорт, 14:15
В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар Общество, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков Общество, 14:09
Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов Политика, 14:08
Международная федерация тенниса решила сменить название Спорт, 14:04
В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации Общество, 14:01
Трейдеры устроили распродажу акций банков США из-за опасений кризиса Инвестиции, 13:56
Ford направит в сервис почти 625 тыс. автомобилей. В чем причины Авто, 13:55
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций Политика, 13:54
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова Общество, 13:48
Whoosh ввел ограничения для инсайдеров при торговле бумагами компании Инвестиции, 13:48