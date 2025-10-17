 Перейти к основному контенту
Общество
Водитель пострадал при массовом ДТП на Президентском мосту в Ульяновске

Появились кадры массового ДТП на Президентском мосту в Ульяновске

Водитель пострадал при массовом ДТП на Президентском мосту в Ульяновске
В результате массового ДТП на подъезде к Президентскому мосту в Ульяновске, где столкнулись несколько автомобилей, пострадал один из водителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Портал «Улпресса» со ссылкой на очевидцев сообщил, что причиной аварии стал сильный гололед на проезжей части. По предварительным данным, в ДТП попали более 20 автомобилей.

Ситуацию с массовым ДТП прокомментировал также глава Ульяновска Александр Болдакин. «Во время утреннего объезда города, проезжая через переправу около 6:40 [5:40 мск] лично столкнулся с ситуацией, когда машина вела себя на мосту неустойчиво», — написал он.

Глава города добавил, что обслуживание Президентского моста находится в ведении федерального казенного учреждения «Волго-Вятскуправтодор» и его подрядчиков. Болдакин сообщил, что проинформировал компанию о проблеме и потребовал обеспечить оперативную очистку сооружения зимой.

Он также отметил, что неблагоприятный прогноз погоды в городе не объявляли, а причинами гололеда могли стать высокая влажность в районе Волги и холодный ветер.

Президентский мост — совмещенный металлический двухъярусный балочный мост через реку Волгу. Он соединяет правобережную и левобережную части города Ульяновска и Ульяновской области. Официальная церемония открытия первой очереди моста состоялось 24 ноября 2009 года. В ней приняли участие президент России в тот период Дмитрий Медведев и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В честь этого события мост и получил свое название.

