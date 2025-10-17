 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Вологодчине до конца года алкосети переформатируют в продуктовые

Филимонов: на Вологодчине до конца года алкосети переформатируют в продуктовые
Георгий Филимонов
Георгий Филимонов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

До конца 2025 года алкомаркеты в Вологодской области будут переформатированы в продуктовые магазины у дома, сообщил губернатор Георгий Филимонов на заседании регионального правительства. По его словам, названия и логотипы для обновленных точек ретейла уже согласованы. Первый такой магазин появится в Вологде через несколько дней.

Губернатор пояснил, что в обновленных торговых точках алкоголь будет занимать не более 20% общего объема товаров. Продавать его станут в отдельном зале и в часы, установленные местным законом.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области действует закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Магазинам разрешено торговать им в будни с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00.

По данным Филимонова, с марта в регионе закрылись 389 алкомаркетов из 610.

Филимонов обвинил владельцев сетей алкомаркетов в алкогольном терроризме
Бизнес
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Очень важный фронт работы по оздоровлению населения — борьба с алкоголизацией, в силу реализации областного закона об ограничении продажи алкоголя и, конечно же, ликвидации алкомаркетов вследствие принятых мер», — приводит слова Филимонова пресс-служба областной администрации.

Для переформатирования своих торговых объектов предприниматели могут рассчитывать в рамках областной программы «5:3:3» на трехлетний льготный заем до 5 млн руб. под 3% годовых, добавил глава региона.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Вологодская область Георгий Филимонов алкоголь ритейл
Георгий Филимонов фото
Георгий Филимонов
политик, губернатор Вологодской области
23 февраля 1980 года
Материалы по теме
Филимонов объяснил уход двух вице-губернаторов словами про «туристов»
Политика
Губернатор Филимонов назвал вейпы «оружием геноцида» и предложил запрет
Политика
Филимонов назвал репрессии Сталина «необходимым элементом на тот момент»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
ЦБ отметил постепенный рост выдач рыночной ипотеки с начала 2025 года Недвижимость, 14:26
МВД объявило в розыск аналитика Крутихина Общество, 14:21
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА Спорт, 14:15
В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар Общество, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков Общество, 14:09
Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов Политика, 14:08
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Международная федерация тенниса решила сменить название Спорт, 14:04
В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации Общество, 14:01
Трейдеры устроили распродажу акций банков США из-за опасений кризиса Инвестиции, 13:56
Ford направит в сервис почти 625 тыс. автомобилей. В чем причины Авто, 13:55
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций Политика, 13:54
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова Общество, 13:48
Whoosh ввел ограничения для инсайдеров при торговле бумагами компании Инвестиции, 13:48