Филимонов: на Вологодчине до конца года алкосети переформатируют в продуктовые

Георгий Филимонов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

До конца 2025 года алкомаркеты в Вологодской области будут переформатированы в продуктовые магазины у дома, сообщил губернатор Георгий Филимонов на заседании регионального правительства. По его словам, названия и логотипы для обновленных точек ретейла уже согласованы. Первый такой магазин появится в Вологде через несколько дней.

Губернатор пояснил, что в обновленных торговых точках алкоголь будет занимать не более 20% общего объема товаров. Продавать его станут в отдельном зале и в часы, установленные местным законом.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области действует закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Магазинам разрешено торговать им в будни с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00.

По данным Филимонова, с марта в регионе закрылись 389 алкомаркетов из 610.

«Очень важный фронт работы по оздоровлению населения — борьба с алкоголизацией, в силу реализации областного закона об ограничении продажи алкоголя и, конечно же, ликвидации алкомаркетов вследствие принятых мер», — приводит слова Филимонова пресс-служба областной администрации.

Для переформатирования своих торговых объектов предприниматели могут рассчитывать в рамках областной программы «5:3:3» на трехлетний льготный заем до 5 млн руб. под 3% годовых, добавил глава региона.