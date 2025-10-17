В Подмосковье военный убил контрактника и покончил с собой

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стрельба произошла в военной части в Наро-Фоминском районе Подмосковья, уточняют РЕН и «Лента.ру». Их источники сообщают о пострадавших

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области военнослужащий смертельно ранил контрактника и покончил с собой, сообщили в военном округе, передает ТАСС. На месте происшествия работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, возбуждено уголовное дело.

Как сообщал источник РЕН, стрельбу в военной части в Наро-Фоминском районе Московской области устроил солдат-срочник. Телеканал сообщал о пяти пострадавших, источник «Ленты.ру» — о четырех.

Стрельба случилась ночью, когда военный находился на наблюдательном посту. РЕН сообщает, что один из находившихся в части военнослужащих успел позвонить матери и рассказать о происходящем. Женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Собеседник «Ленты.ру» не исключил, что возможной причиной стрельбы могли стать неуставные отношения.

Материал дополняется.