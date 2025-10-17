 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье военный убил контрактника и покончил с собой

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стрельба произошла в военной части в Наро-Фоминском районе Подмосковья, уточняют РЕН и «Лента.ру». Их источники сообщают о пострадавших
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области военнослужащий смертельно ранил контрактника и покончил с собой, сообщили в военном округе, передает ТАСС. На месте происшествия работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, возбуждено уголовное дело.

Как сообщал источник РЕН, стрельбу в военной части в Наро-Фоминском районе Московской области устроил солдат-срочник. Телеканал сообщал о пяти пострадавших, источник «Ленты.ру» — о четырех.

Стрельба случилась ночью, когда военный находился на наблюдательном посту. РЕН сообщает, что один из находившихся в части военнослужащих успел позвонить матери и рассказать о происходящем. Женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Собеседник «Ленты.ру» не исключил, что возможной причиной стрельбы могли стать неуставные отношения.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
массовая стрельба стрельба военная часть
Материалы по теме
Следователи завели дело из-за гибели 19-летнего срочника на Сахалине
Общество
Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действий
Политика
Власти Тувы потребовали расследовать гибель срочника в Брянской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Экстремальный страх охватил рынок криптовалют на фоне падения курсов Крипто, 11:21
Почему качественные товары остаются на складах и как этого избежатьПодписка на РБК, 11:15
Компания допустила подачу в суд из-за слов Федорищева о неуплате налогов Бизнес, 11:07
Вторая ракетка России рассказала, что могла получить чешский паспорт Спорт, 11:02
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
В Подмосковье военный убил контрактника и покончил с собой Общество, 10:48
Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за возможной взрывчатки в багаже Общество, 10:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Забайкалье задержали переводившего боевикам деньги в Сирию Общество, 10:36
Сийярто поговорил по телефону с Лавровым и замгоссекретаря США Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Акции Novabev Group потеряли почти 6% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:28
Названы округа Подмосковья с ростом и падением цен на загородное жилье Недвижимость, 10:26
Мошенники начали использовать схему с договорами на газовое оборудование Общество, 10:26