 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В убийстве погибшего в горах испанского миллиардера заподозрили его сына

В убийстве погибшего в горах основателя Mango Исака Андика заподозрили его сына
Исак&nbsp;Андик
Исак Андик (Фото: Lorena Sopana / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) возобновила расследование несчастного случая, в результате которого 14 декабря 2024 года погиб 71-летний основатель компании Mango и один из самых богатых людей Испании Исак Андик, сообщает Cadena SER со ссылкой на источник в полиции.

Следователи полагают, что магнат мог быть убит, и подозревают в этом его сына Джонатана — единственного, кто сопровождал погибшего во время похода на гору Монсеррат в 50 км от Барселоны. В прежних показаниях подозреваемого были обнаружены нестыковки относительно места инцидента, и полиция настаивает на повторном допросе.

Топ-менеджер пивоварни «Афанасий» пропал на Камчатке после землетрясения
Бизнес
Члены делегации пивоваренного холдинга &laquo;Афанасий&raquo;

Кроме того, близкие к семье свидетели утверждают, что за несколько дней до несчастного случая у сына с отцом испортились отношения. Напряженность возникла после корпоративной рождественской вечеринки, на которой основатель Mango объявил о передаче управления компанией генеральному директору вместо сына. По словам очевидцев, Джонатан раньше времени покинул мероприятие.

Компания Mango — международный испанский бренд, занимается дизайном, производством и продажей одежды, обуви и аксессуаров. Братья Исак и Нахман Андики основали компанию в Барселоне в 1984 году.

Через несколько дней после вечеринки отец и сын отправились в совместный горный поход. На обратном пути, спускаясь к парковке по краю обрыва, Андик-старший упал с высоты 150 м и насмерть разбился. Джонатан утверждает, что шел в этот момент впереди и не видел произошедшего — лишь услышал, как отец подскользнулся.

Спустя месяц после трагедии суд в Барселоне закрыл дело, посчитав, что это был несчастный случай.

Представители семьи Андик заявили в интервью газете El País, что не станут ничего комментировать в связи с новым расследованием, но уверены в невиновности Джонатана и продолжат сотрудничать со следствием.

Bloomberg в 2024 году оценивал состояние Андика в $4,5 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев
Каталония несчастный случай мода
Материалы по теме
Топ-менеджер Lego погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии
Общество
Следствие считает причиной смерти актера Девотченко несчастный случай
Общество
Пивоварня выложила последнее фото топ-менеджера до пропажи на Камчатке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Рэпера Oxxxymiron трижды оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Общество, 12:52
Суд арестовал квартиры бывшего топ-менеджера Альфа-банка в центре Москвы Общество, 12:52
На Вологодчине до конца года алкосети переформатируют в продуктовые Общество, 12:50
Личный бренд основателя помогает в найме сотрудников. Как его создатьПодписка на РБК, 12:49
Минобороны сообщило о восьми массированных и групповых ударах на Украине Политика, 12:48
Водитель пострадал при массовом ДТП на Президентском мосту в Ульяновске Общество, 12:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В Москве после технических работ открылась Квартира Михаила Булгакова Life, 12:44
Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит Политика, 12:41
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Путин собрал Совбез после разговора с Трампом Политика, 12:29
В Киеве и области на час отключили электричество Политика, 12:29
Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации Политика, 12:28