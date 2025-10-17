В убийстве погибшего в горах испанского миллиардера заподозрили его сына

Исак Андик (Фото: Lorena Sopana / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) возобновила расследование несчастного случая, в результате которого 14 декабря 2024 года погиб 71-летний основатель компании Mango и один из самых богатых людей Испании Исак Андик, сообщает Cadena SER со ссылкой на источник в полиции.

Следователи полагают, что магнат мог быть убит, и подозревают в этом его сына Джонатана — единственного, кто сопровождал погибшего во время похода на гору Монсеррат в 50 км от Барселоны. В прежних показаниях подозреваемого были обнаружены нестыковки относительно места инцидента, и полиция настаивает на повторном допросе.

Кроме того, близкие к семье свидетели утверждают, что за несколько дней до несчастного случая у сына с отцом испортились отношения. Напряженность возникла после корпоративной рождественской вечеринки, на которой основатель Mango объявил о передаче управления компанией генеральному директору вместо сына. По словам очевидцев, Джонатан раньше времени покинул мероприятие.

Компания Mango — международный испанский бренд, занимается дизайном, производством и продажей одежды, обуви и аксессуаров. Братья Исак и Нахман Андики основали компанию в Барселоне в 1984 году.

Через несколько дней после вечеринки отец и сын отправились в совместный горный поход. На обратном пути, спускаясь к парковке по краю обрыва, Андик-старший упал с высоты 150 м и насмерть разбился. Джонатан утверждает, что шел в этот момент впереди и не видел произошедшего — лишь услышал, как отец подскользнулся.

Спустя месяц после трагедии суд в Барселоне закрыл дело, посчитав, что это был несчастный случай.

Представители семьи Андик заявили в интервью газете El País, что не станут ничего комментировать в связи с новым расследованием, но уверены в невиновности Джонатана и продолжат сотрудничать со следствием.

Bloomberg в 2024 году оценивал состояние Андика в $4,5 млрд.