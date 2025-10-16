 Перейти к основному контенту
0

Умер актер из «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

Актер из «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу умер на 91-м году жизни
Ариф Эркин Гюзельбейоглу
Ариф Эркин Гюзельбейоглу (Фото: Kim Seslendirdi / Youtube)

Умер турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, сыгравший роль Пири Мехмеда-паши в сериале «Великолепный век». Чуть больше месяца назад он отпраздновал свое 90-летие. Об этом сообщает TRT Haber.

О смерти актера рассказал его сын Мехмет Гюзельбейоглу. Он не стал раскрывать причины смерти.

Актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле. Он сыграл роли в таких сериалах, как «Наши друзья», «Девяностые», «Моя семья», «Великолепный век» и «Иностранный жених».

В юности Гюзельбейоглу окончил Стамбульский технический университет, получил музыкальное образование в Государственном театре оперы и балета. Он даже успел поработать в Управлении планирования муниципалитета Бешикташ. Гюзельбейоглу начал карьеру в кинематографе в 1960-х годах как композитор, первую роль он исполнил в фильме «Эпос об Али из Кешана».

Валерия Доброва
Турция Великолепный век
