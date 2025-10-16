 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава МИД Украины предложил признать гагаузов коренным народом страны

Сибига назвал справедливым признание гагаузов коренным народом Украины
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Глава украинского МИДа Андрей Сибига предложил признать гагаузов коренным народом Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Гагаузы — неотъемлемая, интегрированная, органическая часть украинского общества. Видимо, сегодня уже справедливо было бы говорить о распространении на гагаузское сообщество действия закона «О коренных народах Украины», — заявил Сибига, выступая 15 октября в Дипломатической академии Украины, где проходил День гагаузской культуры.

Сибига отметил, что на Украине проживают около 130 национальностей, а гагаузы играют роль важного мостика между Украиной и тюркским миром.

Захарова назвала приговор главе Гагаузии «напастью и бедой» для народа
Политика
Евгения Гуцул

В 2021 году Верховная рада большинством голосов приняла закон «О коренных народах Украины», на котором настаивала администрация президента Владимира Зеленского. Согласно закону, к коренным народам Украины относятся крымские татары, караимы и крымчаки, русские в их число не входят.

Цель закона — защитить интересы этнических групп, которые исторически сформировались на украинской территории (в границах 1991 года), но не имеют своего государства за ее пределами, следует из документа.

Полина Минаева
Андрей Сибига Украина
