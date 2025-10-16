 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ленобласти задержали сотрудницу салона связи за продажу данных Украине

В Ленобласти задержали женщину за продажу на Украину абонентских данных россиян
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сотрудницу салона мобильной связи задержали в Ленинградской области за сотрудничество с СБУ. Она передала украинским спецслужбам данные 11 абонентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудники регионального управления по борьбе с киберпреступностью <...> установили и задержали 21-летнюю жительницу города Бокситогорск, подозреваемую в продаже персональных данных абонентов оператора сотовой связи», — говорится в публикации ведомства.

По версии следствия, в сентябре фигурантка, работавшая специалистом офиса продаж, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами и персональными данными абонентов и через мессенджер передала картинки кураторам с Украины. При этом для конспирации она использовала учетную запись своего руководителя.

За каждый переданный контакт женщина получала по 3 тыс. руб., утверждает МВД. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Ленинградская область задержания СБУ
Материалы по теме
В ДНР задержали агента СБУ за сбор данных о машинах чиновников
Политика
Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России
Политика
В Ростове заочно приговорили к пожизненному организатора покушения из СБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Путин шуткой про кондуктора оценил результаты санкций Запада. Видео Политика, 15:21
Задержанной певице Наоко вменили административную статью Общество, 15:18
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Тысячи британцев обратились в суд из-за канцерогенной детской присыпки Общество, 15:17
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 15:10
Сквер в Чернигове переименовали в честь Трампа Политика, 15:08
Акции «РусГидро» выросли на похвале от Владимира Путина Инвестиции, 15:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
«Проблема есть». Грозит ли клубу РПЛ «Ростов» банкротство Спорт, 15:04
«Росатом» заявил об обсуждении с Киевом и МАГАТЭ «режима тишины» на ЗАЭС Политика, 15:02
В Bestune заявили о планах локализовать сборку автомобилей в России Авто, 15:01
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 15:00
Нейросеть оценила цены на жилье в городах Золотого кольца осенью Недвижимость, 15:00
Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55