В Ленобласти задержали сотрудницу салона связи за продажу данных Украине

В Ленобласти задержали женщину за продажу на Украину абонентских данных россиян

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сотрудницу салона мобильной связи задержали в Ленинградской области за сотрудничество с СБУ. Она передала украинским спецслужбам данные 11 абонентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудники регионального управления по борьбе с киберпреступностью <...> установили и задержали 21-летнюю жительницу города Бокситогорск, подозреваемую в продаже персональных данных абонентов оператора сотовой связи», — говорится в публикации ведомства.

По версии следствия, в сентябре фигурантка, работавшая специалистом офиса продаж, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами и персональными данными абонентов и через мессенджер передала картинки кураторам с Украины. При этом для конспирации она использовала учетную запись своего руководителя.

За каждый переданный контакт женщина получала по 3 тыс. руб., утверждает МВД. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.