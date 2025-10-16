Объявленного в розыск россиянина экстрадировали из ОАЭ в Азербайджан
Россиянин Сергей Сергеев был экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджан по запросу Баку, сообщает Министерство юстиции республики. Гражданин России был объявлен в розыск по линии Интерпола.
«В ОАЭ был обнаружен и арестован гражданин Российской Федерации Сергей Сергеев <...> В соответствии с действующим двусторонним соглашением об экстрадиции Минюст ОАЭ передал необходимые документы. В результате была достигнута договоренность о выдаче лица нашей стране», — уточнили в азербайджанском ведомстве.
Баку обвиняет Сергеева в создании организованной преступной группы, занимавшейся незаконным переводом особой крупных сумм, включая криптовалюту, за рубеж, а также в легализации имущества, полученного преступным путем. В Азербайджане россиянина поместили в СИЗО.
В сентябре в МВД России сообщили о подготовке к экстрадиции из Казахстана россиянки, объявленной в международный розыск и задержанной в аэропорту Алма-Аты. В России женщину обвиняют в краже у таксиста телефона стоимостью 12 тыс. руб.
